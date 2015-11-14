Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав: Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.
Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?
Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости. Киев с Вильнюсом правильнее сравнивать. Некогда главный защитник "русского мира" и по совместительству мер Масквабада Лужков через неделю после окончания своего мерства в еврогейской Риге оказался. И там таких разогревателей РН полно.
UA написав:Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости.
А это уже интересно. Еще бы климат потеплее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Литва 1998 год 3 562 221 2018 год 2 810 118 итого минус 25%
Кто остались? Пенсы без претензии на улучшение жилищных условий? Без "золотой визы" рынок недвижимости наверное перестал бы там существовать.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США