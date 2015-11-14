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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 656657658659>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:17

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мы никогда не восстановимся... люди уезжают, остальные вымирают... мы становимся прибалтикой....

По чем в Прибалтике метр?

600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:29

  stm написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мы никогда не восстановимся... люди уезжают, остальные вымирают... мы становимся прибалтикой....

По чем в Прибалтике метр?

600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)

Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:31

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Vlad442 написав:По чем в Прибалтике метр?

600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)

Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?

Да, Прохожий, нам расти и расти :) а пока наслаждаемся как Президент открывает садик в Ровно и что-то там даже про Житомир :) думала Трибека какую-то х... притаоабанила, а оно вон как...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:34

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Vlad442 написав:По чем в Прибалтике метр?

600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)

Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?

10 лет назад или сейчас? :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)

Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?

10 лет назад или сейчас? :mrgreen:

Можно в динамике :?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:40

  Прохожий написав:
Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?

Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости.
Киев с Вильнюсом правильнее сравнивать.
Некогда главный защитник "русского мира" и по совместительству мер Масквабада Лужков через неделю после окончания своего мерства в еврогейской Риге оказался.
И там таких разогревателей РН полно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:45

  UA написав:Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости.

А это уже интересно. Еще бы климат потеплее.
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:51

  Эгоист написав:
  UA написав:Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости.

А это уже интересно. Еще бы климат потеплее.

Латвия это не типичный РН. Напоминает Кипр.
Очень дорогие метры в центре Риги, и по 400 евро за метр совкошлак на окраинах.
https://prian.ru/pub/32558.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:54

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом 8)
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.

Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?

10 лет назад или сейчас? :mrgreen:

Можно в динамике :?

Литва
1998 год 3 562 221
2018 год 2 810 118
итого минус 25%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Литва
1998 год 3 562 221
2018 год 2 810 118
итого минус 25%

Кто остались? Пенсы без претензии на улучшение жилищных условий?
Без "золотой визы" рынок недвижимости наверное перестал бы там существовать.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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