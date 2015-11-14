600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются
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Додано: Суб 24 бер, 2018 17:17
600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:29
Переводим цены в доллары и наслаждаемся полученным результатом
Нам еще расти и расти до прибалтийских "бросовых" цен.
Кстати напомните сколько населения в Риге и в общем в Латвии?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:31
Да, Прохожий, нам расти и расти а пока наслаждаемся как Президент открывает садик в Ровно и что-то там даже про Житомир думала Трибека какую-то х... притаоабанила, а оно вон как...
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:34
10 лет назад или сейчас?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:38
Можно в динамике
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:40
Латвия это офшор. Вид на жительство взамен на покупку недвижимости.
Киев с Вильнюсом правильнее сравнивать.
Некогда главный защитник "русского мира" и по совместительству мер Масквабада Лужков через неделю после окончания своего мерства в еврогейской Риге оказался.
И там таких разогревателей РН полно.
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:45
А это уже интересно. Еще бы климат потеплее.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:51
Латвия это не типичный РН. Напоминает Кипр.
Очень дорогие метры в центре Риги, и по 400 евро за метр совкошлак на окраинах.
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:54
Литва
1998 год 3 562 221
2018 год 2 810 118
итого минус 25%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 24 бер, 2018 17:59
Кто остались? Пенсы без претензии на улучшение жилищных условий?
Без "золотой визы" рынок недвижимости наверное перестал бы там существовать.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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