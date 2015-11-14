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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 656657658659

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:10 лет назад или сейчас? :mrgreen:

Можно в динамике :?

Литва
1998 год 3 562 221
2018 год 2 810 118
итого минус 25%

И как это сказалось на ценах в столице?
Кстати мы вроде про Латвию и Ригу говорили.
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 24 бер, 2018 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Латвия это офшор.

Который сейчас гасят нипадеццки, и таки загасят .
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые. P.S. Лично занимал очередь в 8.30 под аркадой на осокорках был вторым, не успел, перед мной забрали хату 2-к. дом "хортиця" 53м.(только снялась бронь), по сему решил не брать.
vst
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:11

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Можно в динамике :?

Литва
1998 год 3 562 221
2018 год 2 810 118
итого минус 25%

И как это сказалось на ценах в столице?
Кстати мы вроде про Латвию и Ригу говорили.

с одноклеточными дискутировать одно удовольствие...
Рига
1997 год 797 947
2017 год 641 423
итого минус 24%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:13

  vst написав:По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые. P.S. Лично занимал очередь в 8.30 под аркадой на осокорках был вторым, не успел, перед мной забрали хату 2-к. дом "хортиця" 53м.(только снялась бронь), по сему решил не брать.

У Геоса с переуступкой всё норм... 2000 грн. стоит.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:19

  Оранжевый-хит сезона написав:У Геоса с переуступкой всё норм... 2000 грн. стоит.

У Аркады пару месяцев назад тоже "всё норм" было.
Недвижимость это самая надежная ловушка для денег.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:21

  vst написав:По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые.

Это конец эпохи! А в 2016-2017 перекупы хорошо заработали.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:22

  Прохожий написав:
  UA написав:Латвия это офшор.

Который сейчас гасят нипадеццки, и таки загасят .

Кипр гасили и шо ?
Латыши недавно охренительный закон про инвестиции приняли. Иностранный инвестор освобождается от налога на прибыль вообще.
Есть только налог на вывод капитала за пределы Латвии.
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