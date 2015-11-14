Додано: Суб 24 бер, 2018 19:56

Faceless написав: zahar_ написав: Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат. Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат.

Это потому Захар прикупил гостинок на Лесном под аренду? Это потому Захар прикупил гостинок на Лесном под аренду?

Вы забыли про важную деталь что когда мной было сказано - "Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат" - то речь шла по текущим ценам предложений в свободной продаже. А срочных продажах с хорошим дисконтам я не говорил что не надо покупать.Опять же таки вы "забыли" что цена покупок была год назад 15 куе при цене предложений аналогов 18-19 куе.При таких раскладах нормальный финансист пожет и купить как дисконтом он "пронзил время" и купил по цене которая будет на рынке в "свободной продаже" через два года после его покупки. Опять же таки вы "забыли" о дальнем прицеле - со временем получить вместо гостинок 1к в новострое.Так что ваше фейслес - "потому Захар прикупил гостинок на Лесном под аренду?"- мимо.