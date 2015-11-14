Ну ОК, неправильно поделил. А по сути, как вам столица Латвии?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:37
Ну ОК, неправильно поделил. А по сути, как вам столица Латвии?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:08
А как вам цена в Патриотике от Аркады?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:13
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:15
Вы сейчас про Влада спрашиваете?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что то давно не было видно ВикаПавл с её 3к в Эврике.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 19:31
Нет. Мне монопенисуально на его деньги.
Насколько я понимаю, у Аркады есть тысячи инвесторов, вложившихся за последние годы, мысленно подсчитывающие барыши а тут так ненавязчиво залезли к ним в карман.
Кстати сомневаюсь что это инициатива Аркады. Может ей убедительно намекнули из фискальной службы что не стоит быть соучасником в уклонении от налогов ?
Другие застройщики на очереди ?
Между прочим таким образом Аркада снижает предложение квартир и уменьшает конкуренцию для себя самой. ( Инвесторов давит жаба платить налоги, поэтому решают не переуступать а сдавать три года)
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:36
Выигрыш в короткосроке обернется проигрышем в среднесроке. Спекуль просто уйдет из Аркады навсегда
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:39
Думаете за других застройщиков фискалы не возьмутся?
Это конец эпохи переуступок. "Окно возможностей закрывается." (с)
А с ним закрываются перспективы роста цен на новострой.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 19:56
Вы забыли про важную деталь что когда мной было сказано - "Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат" - то речь шла по текущим ценам предложений в свободной продаже. А срочных продажах с хорошим дисконтам я не говорил что не надо покупать.
Опять же таки вы "забыли" что цена покупок была год назад 15 куе при цене предложений аналогов 18-19 куе.
При таких раскладах нормальный финансист пожет и купить как дисконтом он "пронзил время" и купил по цене которая будет на рынке в "свободной продаже" через два года после его покупки. Опять же таки вы "забыли" о дальнем прицеле - со временем получить вместо гостинок 1к в новострое.
Так что ваше фейслес - "потому Захар прикупил гостинок на Лесном под аренду?"- мимо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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