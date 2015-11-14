Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vst написав:По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые.
Это конец эпохи! А в 2016-2017 перекупы хорошо заработали.
Ага. Заработали единицы, которые смогли продать. Остальные зависли со своим товаром который им впарили аленеводы типа влада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Ага. Заработали единицы, которые смогли продать. Остальные зависли со своим товаром который им впарили аленеводы типа влада.
Зато ближайшие 3 года они не смогут подпитывать рынок инвестициями! А после того, как это распространится на остальных застройщиков, профессия "перекуп" исчезнет с рынка. За одно обвялят рынок аренды.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
vst написав:Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Что изменилось с переуступками?
Теперь деньги в гривне на счет продавца в Аркаде (снять 0,25%). Продавец должен поставить хоть 10% накрутки от цены по чем купил и с этой накрутки потом уплатить налоги.
Я приводил цитату с Домика, что однушки и двушки разгребли за пару часов. Так это или не так будет видно на следующей неделе.
Акцентирую внимание читателей форума на очередное враньё в сообщении с учётки влад - " однушки и двушки разгребли за пару часов.". В реальности никто ничего не разгрёб - читателем форума расказывают о шоу. В Дубровице на старте продаж тоже были "очереди" которые всё выгребли. Сейчас источник фейслеса сообщал что после 3-4 месяцев заселения признаки жизни подают 60-70 квартир из 300 в подъезде. А источник из-за малого количества реальных покупателей в подъезде платит по 1400 гривен за отопление МОПов. Брехуны из Аркада - не надо обманывать аудиторию форума ложной информацией про фсё раскупили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:мы никогда не восстановимся... люди уезжают, остальные вымирают... мы становимся прибалтикой....
По чем в Прибалтике метр?
600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются
житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
И у них рисуют "рист"!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
И у них рисуют "рист"!
Хіба що рижські ріелтори шукають оленів на стороні. Місцеві знають, що ніякого росту там немає. Навпаки , намагаються продати лишні квартири. В мене є інсайд джерело там, ще з студентських років.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 бер, 2018 21:10, всього редагувалось 3 разів.
Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
И у них рисуют "рист"!
Ржака
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos