vst написав:

По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые.