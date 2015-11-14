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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 659660661662663>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:21

  Эгоист написав:
  vst написав:По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые.

Это конец эпохи! А в 2016-2017 перекупы хорошо заработали.

Ага. Заработали единицы, которые смогли продать. Остальные зависли со своим товаром который им впарили аленеводы типа влада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:27

  zahar_ написав:Ага. Заработали единицы, которые смогли продать. Остальные зависли со своим товаром который им впарили аленеводы типа влада.

Зато ближайшие 3 года они не смогут подпитывать рынок инвестициями! А после того, как это распространится на остальных застройщиков, профессия "перекуп" исчезнет с рынка.
За одно обвялят рынок аренды.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:33

На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:35

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:
  vst написав:Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.

Что изменилось с переуступками?

Теперь деньги в гривне на счет продавца в Аркаде (снять 0,25%). Продавец должен поставить хоть 10% накрутки от цены по чем купил и с этой накрутки потом уплатить налоги.

Я приводил цитату с Домика, что однушки и двушки разгребли за пару часов.
Так это или не так будет видно на следующей неделе.

Акцентирую внимание читателей форума на очередное враньё в сообщении с учётки влад - " однушки и двушки разгребли за пару часов.".
В реальности никто ничего не разгрёб - читателем форума расказывают о шоу.
В Дубровице на старте продаж тоже были "очереди" которые всё выгребли. Сейчас источник фейслеса сообщал что после 3-4 месяцев заселения признаки жизни подают 60-70 квартир из 300 в подъезде.
А источник из-за малого количества реальных покупателей в подъезде платит по 1400 гривен за отопление МОПов.
Брехуны из Аркада - не надо обманывать аудиторию форума ложной информацией про фсё раскупили. :evil:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:40

  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Так! На вторинці з,явились вельми привабливі варіанти. Навіть для літа 2017. Проте- ніхто не плспішає купляти! Немає грошей у покупанів! При тому , що заробітчани перевели за 2017 сюди 9 млрд доларів!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:48

  stm написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мы никогда не восстановимся... люди уезжают, остальные вымирают... мы становимся прибалтикой....

По чем в Прибалтике метр?

600-800 евро старый фонд, 1000-1400 новострой Латвия(Рига):) учтите что Прибалтику только уже более 10 лет как отучили тырить, а нас только пытаются :)
житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:57

  richbitch написав:
  trololo написав:richbitch

could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption


как бе МВФ говорит, что присутствует прогресс в борьбе с коррупцией, не?


Для них прогресс - это сам факт создания всяческих НАБУ.

Ну и вежливая форма. Вроде «выражение обеспокоенности».

А вообще - покращення все чуствуют на своей шкуре. «И пусть никто не уйдёт обиженным» - знаете откуда цитата? ;)
стругацькі "Пікнік на узбіччі".
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:58

  Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .

И у них рисуют "рист"!
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:03

  Эгоист написав:
  Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .

И у них рисуют "рист"!

Хіба що рижські ріелтори шукають оленів на стороні. Місцеві знають, що ніякого росту там немає. Навпаки , намагаються продати лишні квартири. В мене є інсайд джерело там, ще з студентських років.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 бер, 2018 21:10, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .

И у них рисуют "рист"!
Ржака :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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