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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 660661662663>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:08

  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Первый продаёт?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Первый продаёт?

Тарян продает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Первый продаёт?

Тарян продает.
Мхитарян младший?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Мхитарян младший?

Это их шоу-рум. Все продали - шоу-рум больше не нужен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vst написав:По переуступке в аркаде: для переуступки нужно оплатить 5% от прайсовой стоимости, обязательно в гривне на счет, можно в любом банке, сначала пишется заявление, банк в течении часа даёт устный ответ, потом проверяют юристы, окончательный ответ в течении двух дней. Нужна выписка со счета о наличии денег на счету с целевым поступлением от покупателя, нужен документ с банка где открыт счет с мокрой печатью банка, о том, что там открыт счет на который перечисляется сумма. Фин мониторинг проверяет покупателя. Сумму переуступки можно указать не меньше чем инвестировалось + 5% переуступки, +1,9% оплаты при инвестировании за услуги банка+ минимум 10000гр. (как прибыль). Если от 10000 платиться от 19,5% (вроде) это ещё так, но если он платиться от разницы инвестирования, а согласно налогового кодекса так и есть (розділ 4, податок на доходи фізичних осіб, стаття 164, пункт 164.2.13) то это делает переуступку у аркады самой дорогой в процентном соотношении на рынке (если не так поправьте). Дурдом который аркада устроила, аналогов наверно не имеет, хуже только у фундамента, но там вовсе отбитые. P.S. Лично занимал очередь в 8.30 под аркадой на осокорках был вторым, не успел, перед мной забрали хату 2-к. дом "хортиця" 53м.(только снялась бронь), по сему решил не брать.
Зачем они это сделали? Они же сами обрезают себе продажи...
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Мхитарян младший?

Остальных сотрудников и губатых телочек пришлось сократить? :mrgreen:

Кстати, почему я каждые 5 минут вижу рекламу Тетриса в Ютюбе, если с продажами всё настолько хорошо?
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:25

  Loft написав:Зачем они это сделали? Они же сами обрезают себе продажи...

Видать финмон заставил.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.
Loft
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:31

vst написав:Лично занимал очередь в 8.30 под аркадой на осокорках был вторым, не успел, перед мной забрали хату 2-к. дом "хортиця" 53м.(только снялась бронь), по сему решил не брать.

Чего не сняли "очередь".?
Для справки читателям топика - вст "свидетель очередей" в Аркада Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2015
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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