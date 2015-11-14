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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 660661662663

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:36

  Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.

Тренд нисходящий. Сейчас наблюдается небольшой отскок от уровня поддержки, скоро будет разворот, пробитие текущего уровня поддержки и поход к уровню ниже, от него опять небольшой отскок и снова вниз, и так до бесконечности, пока ситуация с экономикой в стране не изменится.
Точки разворота привязаны к политическим и экономическим событиям.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:41

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.

Шляпу идите подбирайте трепач и загоняло - в 2018 в НЛ БУИТ пА 1500 за готовыЯ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:43

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мхитарян младший?

Это их шоу-рум. Все продали - шоу-рум больше не нужен.

это они уже года два продают?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:47

  es77 написав: Насколько я понимаю, у Аркады есть тысячи инвесторов, вложившихся за последние годы, мысленно подсчитывающие барыши а тут так ненавязчиво залезли к ним в карман.
Кстати сомневаюсь что это инициатива Аркады. Может ей убедительно намекнули из фискальной службы что не стоит быть соучасником в уклонении от налогов ?
Другие застройщики на очереди ?
Между прочим таким образом Аркада снижает предложение квартир и уменьшает конкуренцию для себя самой. ( Инвесторов давит жаба платить налоги, поэтому решают не переуступать а сдавать три года)

Кто понесет деньги в котлован?
Человек нуждающийся в квартире будет ждать 3 года? Пока достроят.
Спекули у которых не получилось перепродать, часто делают ремонт и выходят на рынок аренды.
Вероятнее всего рынок переуступок ждет участь депозитов. Рынок аренды следующий.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:50

  UA написав:Кто понесет деньги в котлован?
Человек нуждающийся в квартире будет ждать 3 года? Пока достроят.
Спекули у которых не получилось перепродать, часто делают ремонт и выходят на рынок аренды.
Вероятнее всего рынок переуступок ждет участь депозитов. Рынок аренды следующий.

Вопрос, что тогда в этой стране останется для инвестирования? Куда люди будут нести деньги через пару лет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:53

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.

Шляпу идите подбирайте трепач и загоняло - в 2018 в НЛ БУИТ пА 1500 за готовыЯ.

В НЛ, кстати, не заехал. Так что может там и в самом деле па1500. Но НЛ не интересен.
Захар, такими темпами дешевея совкостроя и дорожая модных МОПов, скоро за деньги от продажи трехи в РТ можно будет купить весь клубный дом на Тампере, все 5 этажей, 3 подъезда и лавки перед ними.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 24 бер, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 21:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мхитарян младший?

Это их шоу-рум. Все продали - шоу-рум больше не нужен.

это они уже года два продают?

Давно продают. Но если мне не изменяет память, в апреле 2017, когда я звонил по этому шоу руму в прошлый раз, цена за метр была на штуцер ниже. И даже тогда она меня испугала.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 24 бер, 2018 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:00

  es77 написав: Насколько я понимаю, у Аркады есть тысячи инвесторов, вложившихся за последние годы, мысленно подсчитывающие барыши

Не травите басни про тысячи инвесторов (покупателей покупавших жильё с целью получения прибыли) у Аркада.

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:На вторинці з,явились вельми привабливі варіанти. Навіть для літа 2017. Проте- ніхто не плспішає купляти! Немає грошей у покупанів! При тому , що заробітчани перевели за 2017 сюди 9 млрд доларів!

Можно несколько ссылок на реальные объявы этих самых вариантов?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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