Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав:По поводу продать сейчас или оставить для аренды. А есть примеры ситуаций, когда вся толпа бежала в одну сторону и этот пузырь не сдулся? Сейчас именно такая ситуация с новостями в аренду. Рано или очень рано все сдуется.
Тренд нисходящий. Сейчас наблюдается небольшой отскок от уровня поддержки, скоро будет разворот, пробитие текущего уровня поддержки и поход к уровню ниже, от него опять небольшой отскок и снова вниз, и так до бесконечности, пока ситуация с экономикой в стране не изменится. Точки разворота привязаны к политическим и экономическим событиям.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок!
Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают. В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Шляпу идите подбирайте трепач и загоняло - в 2018 в НЛ БУИТ пА 1500 за готовыЯ.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
es77 написав: Насколько я понимаю, у Аркады есть тысячи инвесторов, вложившихся за последние годы, мысленно подсчитывающие барыши а тут так ненавязчиво залезли к ним в карман. Кстати сомневаюсь что это инициатива Аркады. Может ей убедительно намекнули из фискальной службы что не стоит быть соучасником в уклонении от налогов ? Другие застройщики на очереди ? Между прочим таким образом Аркада снижает предложение квартир и уменьшает конкуренцию для себя самой. ( Инвесторов давит жаба платить налоги, поэтому решают не переуступать а сдавать три года)
Кто понесет деньги в котлован? Человек нуждающийся в квартире будет ждать 3 года? Пока достроят. Спекули у которых не получилось перепродать, часто делают ремонт и выходят на рынок аренды. Вероятнее всего рынок переуступок ждет участь депозитов. Рынок аренды следующий.
UA написав:Кто понесет деньги в котлован? Человек нуждающийся в квартире будет ждать 3 года? Пока достроят. Спекули у которых не получилось перепродать, часто делают ремонт и выходят на рынок аренды. Вероятнее всего рынок переуступок ждет участь депозитов. Рынок аренды следующий.
Вопрос, что тогда в этой стране останется для инвестирования? Куда люди будут нести деньги через пару лет?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают. В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Шляпу идите подбирайте трепач и загоняло - в 2018 в НЛ БУИТ пА 1500 за готовыЯ.
В НЛ, кстати, не заехал. Так что может там и в самом деле па1500. Но НЛ не интересен. Захар, такими темпами дешевея совкостроя и дорожая модных МОПов, скоро за деньги от продажи трехи в РТ можно будет купить весь клубный дом на Тампере, все 5 этажей, 3 подъезда и лавки перед ними.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 24 бер, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
es77 написав: Насколько я понимаю, у Аркады есть тысячи инвесторов, вложившихся за последние годы, мысленно подсчитывающие барыши
Не травите басни про тысячи инвесторов (покупателей покупавших жильё с целью получения прибыли) у Аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Frant написав:На вторинці з,явились вельми привабливі варіанти. Навіть для літа 2017. Проте- ніхто не плспішає купляти! Немає грошей у покупанів! При тому , що заробітчани перевели за 2017 сюди 9 млрд доларів!
Можно несколько ссылок на реальные объявы этих самых вариантов?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский