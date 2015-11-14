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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 662663664665>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:28

  airmax78 написав: дорожая модных МОПов, скоро за деньги от продажи трехи в РТ можно будет купить весь клубный дом на Тампере, все 5 этажей, 3 подъезда и лавки перед ними.

А что есть ещё терпилы покупающие у армян чтобы оплачивать им баснословные платежи за отопление модных МОПов?
Там в РТ хоть заселены 30-40 квартир?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:32

Ансамбль "Модні МОПи" не устает развлекать форум серьезной миной при плохой игре. :mrgreen:

Востаннє редагувалось Эгоист в Суб 24 бер, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:43

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мхитарян младший?

Остальных сотрудников и губатых телочек пришлось сократить? :mrgreen:

Кстати, почему я каждые 5 минут вижу рекламу Тетриса в Ютюбе, если с продажами всё настолько хорошо?


У КАНа просто такая специфика, 50% их себестоимости - это маркетинг и рекалама.
Могли бы поделить свой ценник пополам и продавать как Аркада, с очередями по предварительной записи, но видимо гордость не позволяет.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:50

  Эгоист написав:
  UA написав:Кто понесет деньги в котлован?
Человек нуждающийся в квартире будет ждать 3 года? Пока достроят.
Спекули у которых не получилось перепродать, часто делают ремонт и выходят на рынок аренды.
Вероятнее всего рынок переуступок ждет участь депозитов. Рынок аренды следующий.

Вопрос, что тогда в этой стране останется для инвестирования? Куда люди будут нести деньги через пару лет?


Подход к инвестированию со временем станет более европейским, т.е. 3% годовых будет мегакруть. Про 7-10% годовых забывайте. Грядет цивилизация.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:52

  Alex6 написав:У КАНа просто такая специфика, 50% их себестоимости - это маркетинг и рекалама.
Могли бы поделить свой ценник пополам и продавать как Аркада, с очередями по предварительной записи, но видимо гордость не позволяет.

Не удивительно, что не продали. С таким таргетингом у них 99% рекламного бюджета улетело в трубу. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:58

  Эгоист написав:
  Alex6 написав:У КАНа просто такая специфика, 50% их себестоимости - это маркетинг и рекалама.
Могли бы поделить свой ценник пополам и продавать как Аркада, с очередями по предварительной записи, но видимо гордость не позволяет.

Не удивительно, что не продали. С таким таргетингом у них 99% рекламного бюджета улетело в трубу. :mrgreen:


Та таргетинг тоже тот еще развод. Там тоже на лохах умеют зарабатывать. Реально в трубе там все 99.999% бюджета.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:58

  Alex6 написав:Подход к инвестированию со временем станет более европейским, т.е. 3% годовых будет мегакруть. Про 7-10% годовых забывайте. Грядет цивилизация.

И смысл тогда инвестировать в дешевеющую недвигу?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:59

  zahar_ написав:
  airmax78 написав: дорожая модных МОПов, скоро за деньги от продажи трехи в РТ можно будет купить весь клубный дом на Тампере, все 5 этажей, 3 подъезда и лавки перед ними.

А что есть ещё терпилы покупающие у армян чтобы оплачивать им баснословные платежи за отопление модных МОПов?
Там в РТ хоть заселены 30-40 квартир?

захар_, вы не поверите, там ни одного бычка под окнами!
согласно матчасти ничего не продано, все квартиры в "навесе"!!!
#буитдешеветь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:02

del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 24 бер, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:10

  Эгоист написав:
  Alex6 написав:Подход к инвестированию со временем станет более европейским, т.е. 3% годовых будет мегакруть. Про 7-10% годовых забывайте. Грядет цивилизация.

И смысл тогда инвестировать в дешевеющую недвигу?


Во первых на аренде можно зарабатывать и на дешевеющей недвиге.

Во вторых "дешевеющая недвига" - это мем который здесь продвигает всего лишь пара товарищей. В реальности всегда были и будут взлеты и падения. Первичка прошла дно год-два назад. Вторичка (судя по всему) на дне сейчас.

В третьих - пока еще есть возможность рисковать на котлованах, где разница в цене за полтора-два года может достигать от 30% до 300% в валюте !!!
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