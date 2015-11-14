А что есть ещё терпилы покупающие у армян чтобы оплачивать им баснословные платежи за отопление модных МОПов?
Там в РТ хоть заселены 30-40 квартир?
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:28
А что есть ещё терпилы покупающие у армян чтобы оплачивать им баснословные платежи за отопление модных МОПов?
Там в РТ хоть заселены 30-40 квартир?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:32
Ансамбль "Модні МОПи" не устает развлекать форум серьезной миной при плохой игре.
Востаннє редагувалось Эгоист в Суб 24 бер, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:43
У КАНа просто такая специфика, 50% их себестоимости - это маркетинг и рекалама.
Могли бы поделить свой ценник пополам и продавать как Аркада, с очередями по предварительной записи, но видимо гордость не позволяет.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:50
Подход к инвестированию со временем станет более европейским, т.е. 3% годовых будет мегакруть. Про 7-10% годовых забывайте. Грядет цивилизация.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:52
Не удивительно, что не продали. С таким таргетингом у них 99% рекламного бюджета улетело в трубу.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:58
Та таргетинг тоже тот еще развод. Там тоже на лохах умеют зарабатывать. Реально в трубе там все 99.999% бюджета.
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:58
И смысл тогда инвестировать в дешевеющую недвигу?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:59
захар_, вы не поверите, там ни одного бычка под окнами!
согласно матчасти ничего не продано, все квартиры в "навесе"!!!
#буитдешеветь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:02
del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 24 бер, 2018 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:10
Во первых на аренде можно зарабатывать и на дешевеющей недвиге.
Во вторых "дешевеющая недвига" - это мем который здесь продвигает всего лишь пара товарищей. В реальности всегда были и будут взлеты и падения. Первичка прошла дно год-два назад. Вторичка (судя по всему) на дне сейчас.
В третьих - пока еще есть возможность рисковать на котлованах, где разница в цене за полтора-два года может достигать от 30% до 300% в валюте !!!
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