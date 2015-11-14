Alex6
зачем кормить тролля???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:18
Alex6
зачем кормить тролля???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:18
На чем базируется рост? Я что-то не вижу, что бы в Киеве появился деловой центр.
Например, на каком объекте пока еще есть возможность заработать 200-300%?
Востаннє редагувалось Эгоист в Суб 24 бер, 2018 23:24, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:19
Вы на новый круг туризма заходите?
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:26
Отправить в игнор как балабола!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
старокиевский, двухуровневая 3к делится на две 1к и легко поднимается 200-300%
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:28
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 24 бер, 2018 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:42
Это сродни мазохизму.
Не, если серьезно, там схема сложнее. Новая прелесть в ней тоже участвует.
Додано: Суб 24 бер, 2018 23:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|