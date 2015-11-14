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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 663664665666667>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:18

Alex6
зачем кормить тролля??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:18

  Alex6 написав:Во вторых "дешевеющая недвига" - это мем который здесь продвигает всего лишь пара товарищей. В реальности всегда были и будут взлеты и падения. Первичка прошла дно год-два назад. Вторичка (судя по всему) на дне сейчас.

На чем базируется рост? Я что-то не вижу, что бы в Киеве появился деловой центр.

  Alex6 написав:В третьих - пока еще есть возможность рисковать на котлованах, где разница в цене за полтора-два года может достигать от 30% до 300% в валюте !!!

Например, на каком объекте пока еще есть возможность заработать 200-300%?
Востаннє редагувалось Эгоист в Суб 24 бер, 2018 23:24, всього редагувалось 2 разів.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:19

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Вы на новый круг туризма заходите?
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:26

  Vlad442 написав:Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?

Отправить в игнор как балабола! :idea:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Например, на каком объекте пока еще есть возможность заработать 200-300%?

старокиевский, двухуровневая 3к делится на две 1к и легко поднимается 200-300%
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:28

  Vlad442 написав:Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?

А вы думаете ему Ваганычей просто так навешивали..
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

del
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Суб 24 бер, 2018 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:42

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Вы на новый круг туризма заходите?

Это сродни мазохизму.
Не, если серьезно, там схема сложнее. Новая прелесть в ней тоже участвует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Vlad442
 
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