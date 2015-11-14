RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 23:53

  Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.

Плохо только то что Аркада не сдала Эврику. Ни одного дома.
Я если честно жду когда дома сдадутся посмотреть на цены там на вторичке.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:07

  Vlad442 написав:Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?


тю, нафига он тогда видео по нему снять хочет...
baraka
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 09.10.12
Подякував: 644 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:10

  baraka написав:
  Vlad442 написав:Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?


тю, нафига он тогда видео по нему снять хочет...

скажи плиз что с индексом будет до 1 мая?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:15

  baraka написав:
  Vlad442 написав:Получается, что вся история с откупом Голосеево назад была враньем от начала до конца?
Как после этого можно серьезно воспринимать Аирмакса?


тю, нафига он тогда видео по нему снять хочет...

Тут люди злые, злопамятные и никто никому не верит. Фу быть такими.
airmax78
 
Повідомлень: 24120
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:16

  Alex6 написав:
  Эгоист написав:
  Alex6 написав:Подход к инвестированию со временем станет более европейским, т.е. 3% годовых будет мегакруть. Про 7-10% годовых забывайте. Грядет цивилизация.

И смысл тогда инвестировать в дешевеющую недвигу?


Во первых на аренде можно зарабатывать и на дешевеющей недвиге.

Во вторых "дешевеющая недвига" - это мем который здесь продвигает всего лишь пара товарищей. В реальности всегда были и будут взлеты и падения. Первичка прошла дно год-два назад.

Это вы воздух первичкой называете?
Похоже вам надо подтянуть матчасть. :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22440
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Демографическая яма в этом году будет настолько большой, что об этом наконец заговорят вслух. К Шевченковскому району добавится Днепровский.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.

А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили?
Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22440
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:27

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.

А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили?
Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?

Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни. По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры. В мае будет Ой!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Волна миграции в Киев выдохлась.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18196
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 664665666667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1040, 1041, 1042
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10413 1896220
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 00:47
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20988)
25.03.2018 01:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.