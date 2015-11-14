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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 664665666667

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.

А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили?
Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?

Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни. По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры. В мае будет Ой!

Не понял, что за басни: "Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни.".
Дом Дубровица пропал из прайса через 3-4 месяца от старта продаж летом 2015. По твоей версии там "Патриотику... покупали Донецкие для жизни." Сейчас в подъезде где живёт "источник" фейслеса подают признаки жизни только 60-70 квартир. Где донецкие? Усохли?
Вобщем не ври про - " По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры."
Там % инвест квартир примерно такой же как и в Мордоре и Патриотике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Волна миграции в Киев выдохлась.

Я уже отмечал что по моим наблюдениям людей в метро стало ездить меньше в то время когда еду на работу и с работы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 01:44

Свидетелям пЭрЭмог в пику https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/ ... tion=group
ЯК ПОРОШЕНКО З КЛИЧКОМ ВЕДУТЬ БІЗНЕС З РОСІЙСЬКИМ ОБОРОНПРОМОМОМ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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