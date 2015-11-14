Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили? Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?
Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни. По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры. В мае будет Ой!
Не понял, что за басни: "Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни.". Дом Дубровица пропал из прайса через 3-4 месяца от старта продаж летом 2015. По твоей версии там "Патриотику... покупали Донецкие для жизни." Сейчас в подъезде где живёт "источник" фейслеса подают признаки жизни только 60-70 квартир. Где донецкие? Усохли? Вобщем не ври про - " По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры." Там % инвест квартир примерно такой же как и в Мордоре и Патриотике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Волна миграции в Киев выдохлась.
Я уже отмечал что по моим наблюдениям людей в метро стало ездить меньше в то время когда еду на работу и с работы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.