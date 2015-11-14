Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили? Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?
Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни. По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры. В мае будет Ой!
Не понял, что за басни: "Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни.". Дом Дубровица пропал из прайса через 3-4 месяца от старта продаж летом 2015. По твоей версии там "Патриотику... покупали Донецкие для жизни." Сейчас в подъезде где живёт "источник" фейслеса подают признаки жизни только 60-70 квартир. Где донецкие? Усохли? Вобщем не ври про - " По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры." Там % инвест квартир примерно такой же как и в Мордоре и Патриотике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Волна миграции в Киев выдохлась.
Я уже отмечал что по моим наблюдениям людей в метро стало ездить меньше в то время когда еду на работу и с работы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок!
Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают. В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
Объемы Акцента ниочем.
Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.
Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло. Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию. Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств. Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
Объемы Акцента ниочем.
Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.
Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях? Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский. Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри. Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше? Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло. Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию. Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств. Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Похоже на ошибку -"продаются". Желательно исправить пока не проснулась форумная ДЕРЖИМОРДА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.