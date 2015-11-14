Vlad442 написав:

По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.