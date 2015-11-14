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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 665666667668669>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.

А чего тогда ЖК Патриотика и ЖК Мордор рынок аренды не прибили?
Возможно потому что квартиры сдаются тысячами а реальных покупателей-инвесторов в этих ЖК на порядок меньше?

Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни. По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры. В мае будет Ой!

Не понял, что за басни: "Патриотику и Мордор покупали Донецкие для жизни.".
Дом Дубровица пропал из прайса через 3-4 месяца от старта продаж летом 2015. По твоей версии там "Патриотику... покупали Донецкие для жизни." Сейчас в подъезде где живёт "источник" фейслеса подают признаки жизни только 60-70 квартир. Где донецкие? Усохли?
Вобщем не ври про - " По Эврике ситуация другая. Там тупо инвест квартиры."
Там % инвест квартир примерно такой же как и в Мордоре и Патриотике.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 00:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Волна миграции в Киев выдохлась.

Я уже отмечал что по моим наблюдениям людей в метро стало ездить меньше в то время когда еду на работу и с работы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 01:44

Свидетелям пЭрЭмог в пику https://www.facebook.com/Y.V.Levchenko/ ... tion=group
ЯК ПОРОШЕНКО З КЛИЧКОМ ВЕДУТЬ БІЗНЕС З РОСІЙСЬКИМ ОБОРОНПРОМОМОМ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 06:35

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:На КРЖН наступает такой депресняк, что самое время для появления парочки постов про Мальвин на Мальдивах, что бы расшевелить рынок! :twisted:

Смешно. Сегодня проехался по нескольким ОП модных МОПов. Комрады, это пыпець. Дешевле 2ки нет ничего, даже на котловане. Филадельфию продают на стадии "ждем разрешение на строительство". Овер 2.3 куе за метр. В Тетрисе опоздал на назначенное время - прождал 40 мин. В Тетрисе МОПы, конечно, просто о х р е н е т ь. Рэдиссоны с Мариоттами отдыхают.
В РТ продают двушку с ремонтом. Я цену здесь называть не буду. Это страшно.


а как же Кардинал?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

мечта барабашова

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 08:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.


Объемы Акцента ниочем.

Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.

Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:03

Позняки & Осокорки - бетонное гетто или парадиз?
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:09

  Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:13

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.


Объемы Акцента ниочем.

Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.

Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.

Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:18

  Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.

Похоже на ошибку -"продаются".
Желательно исправить пока не проснулась форумная ДЕРЖИМОРДА. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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