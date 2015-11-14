Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада. P.S. Инвестировал в аркаду, на открытии продаж нового дома всегда была очередь (2015), инвестиции продал.
Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло. Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию. Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств. Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.
А вот эту хрень- с новыми правилами переуступки - в Аркаде сами придумали или есть нормативный документ обязывающий банк так делать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.
Акцент та же самая панель с ремонтами от строителей.
90% рынка аренды это "бомжсегмент", так что Эврика как раз в тему.
vst написав:Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.
А если человек выплатил 50% рассрочки? Может я неверно выразил свою мысль. Имелось в виду сколько он выкупил и переуступает метров.
Что мешало людям заключить отдельный договор переуступки с суммой и расписками в получении денег или проводкой денег через банк. "Белое" оформление было доступно и раньше, но никому не интересно. Сейчас оно стало обязательным.
Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло. Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию. Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств. Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.
А вот эту хрень- с новыми правилами переуступки - в Аркаде сами придумали или есть нормативный документ обязывающий банк так делать?
По переуступке на что ссылаются не спрашивал, по финмониторингу ссылаються на закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів)..." Там в законе ещё про тероризм и оружие массового поражения.
vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.
Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше. Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада. P.S. Инвестировал в аркаду, на открытии продаж нового дома всегда была очередь (2015), инвестиции продал.
Земля на на "прокладках" Аркада. В схеме и так БГ Фундамент. Начнут продавать имущественные права через них. Вы в курсе что по версии УТГ нет такого застройщика в Киеве как Аркада - есть застройщик Фунтамент что строит ЖК Патриотика и ЖК Эврика?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.
Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше. Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
Объемы Акцента ниочем.
Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.
Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
ні. Де набрати квартирантів у вимираючій країні? Щодо ремонтів - інвестуйте самі, прапор вам в руки!