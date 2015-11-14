RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 666667668669>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада. P.S. Инвестировал в аркаду, на открытии продаж нового дома всегда была очередь (2015), инвестиции продал.
vst
 
Повідомлень: 33
З нами з: 29.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:23

  kingkongovets написав:мечта барабашова

Зображення

Да-да-да!
Окна сегодняшних моих обоих пентхаусов смотрят именно на закат и именно где-то с такой высоты!
А где ж на фотке бессарабка, что-то путаюсь?
А шо за домик? Джек?
барабашов
 
Повідомлень: 826
З нами з: 16.06.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:23

  vst написав:
  Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.

А вот эту хрень- с новыми правилами переуступки - в Аркаде сами придумали или есть нормативный документ обязывающий банк так делать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22446
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Объемы Акцента ниочем.

Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.

Акцент та же самая панель с ремонтами от строителей.

90% рынка аренды это "бомжсегмент", так что Эврика как раз в тему.
  vst написав:Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.

А если человек выплатил 50% рассрочки? Может я неверно выразил свою мысль. Имелось в виду сколько он выкупил и переуступает метров.

Что мешало людям заключить отдельный договор переуступки с суммой и расписками в получении денег или проводкой денег через банк. "Белое" оформление было доступно и раньше, но никому не интересно. Сейчас оно стало обязательным.
Vlad442
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:33

  zahar_ написав:
  vst написав:
  Vlad442 написав:По поводу изменений правил переуступок от Аркады. Ничего страшного не произошло.
Было. Аркада оформляет договор, берет 5% от того, сколько человек заплатил за квартиру и не задает лишних вопросов. За сколько продал, будет платить налоги, белые ли деньги у покупателя. Просто заключают договор на новую фамилию.
Стало. Деньги должны пройти через банк в гривнах. Должна быть минимальная наценка, с которой продавец потом заплатит налоги. Данные покупателя продаются в финмониторинг, который может заинтересоваться происхождением средств.
Дополнительные расходы на перевод денег и налоги составят +1-1,5%. Расчет в гривне. Нельзя бесконтрольно отмывать деньги. Вот и все недостатки.
Неверно, не от того сколько заплатил, а от прайсовой стоимости. Помимо этого в переуступке не указывалась цена и она сама не являлась подтверждением происхождения средств даже для самой аркады.

А вот эту хрень- с новыми правилами переуступки - в Аркаде сами придумали или есть нормативный документ обязывающий банк так делать?
По переуступке на что ссылаются не спрашивал, по финмониторингу ссылаються на закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів)..." Там в законе ещё про тероризм и оружие массового поражения.
vst
 
Повідомлень: 33
З нами з: 29.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.

Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше.
Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
Vlad442
 
Повідомлень: 3995
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:35

  vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада. P.S. Инвестировал в аркаду, на открытии продаж нового дома всегда была очередь (2015), инвестиции продал.

Земля на на "прокладках" Аркада. В схеме и так БГ Фундамент. Начнут продавать имущественные права через них.
Вы в курсе что по версии УТГ нет такого застройщика в Киеве как Аркада - есть застройщик Фунтамент что строит ЖК Патриотика и ЖК Эврика?

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22446
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 672 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:41

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:мечта барабашова

Зображення

Да-да-да!
Окна сегодняшних моих обоих пентхаусов смотрят именно на закат и именно где-то с такой высоты!
А где ж на фотке бессарабка, что-то путаюсь?

дом Л.Украинки,7 от Позняков-Жилбуд
remark
 
Повідомлень: 263
З нами з: 25.12.15
Подякував: 89 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:43

  Vlad442 написав:
  vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.

Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше.
Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
vst
 
Повідомлень: 33
З нами з: 29.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:48

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.


Объемы Акцента ниочем.

Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.

Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
ні. Де набрати квартирантів у вимираючій країні? Щодо ремонтів - інвестуйте самі, прапор вам в руки!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18558
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 666667668669>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Непересичный і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1040, 1041, 1042
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10415 1896579
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 09:57
UA
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20720
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2305)
25.03.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.