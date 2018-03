Додано: Нед 25 бер, 2018 09:48

Vlad442 написав: vst написав: По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада. По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.

Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше.

Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком. Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше.Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.



так кем вы на самом деле в аркаде работаете, колитесь так кем вы на самом деле в аркаде работаете, колитесь

