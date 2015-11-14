Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.
Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше. Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
vst написав:По аркаде: думаю их сильно прижал НБУ, всё таки аркада банк. Но то как они реализовали изменения в перспективе потопит аркаду как застройщика, или они уйдут от договоров ФФБ и откроют условную ТОВ аркада.
Не вижу ничего страшного в новых требованиях. Что изменилось написал выше. Инвестирование через ФФБ это один из козырей Аркады. Лучше заплатить в ФФБ, официально управляемый банком, чем непонятной конторе "Рога и копыта", которая только на словах связана с застройщиком.
так кем вы на самом деле в аркаде работаете, колитесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vst написав:Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом. Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом. Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Непересичный написав:Получается, что полгода назад дома должны были иметь сертификаты и заселяться, а Аркада/Азур/Фундамент еще даже не начала работу с Водоканалом.
Я в этом не разбираюсь, но разве не жильцы должны обращаться для заключения прямых договоров? Вода есть через жэк застройщика. Будет адрес, жильцы будут обращаться. Пока нет адреса, никто не обращался.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 25 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
baraka написав: тю, нафига он тогда видео по нему снять хочет...
Аеромакс - представник звичайного офісного планктону. Тільки з великими претензіями. Його намагання жити не по прибуткам - мені, напр иклад, нецікаві. Він схожий на бідного чоловіка, який мріє про вечері в ресторані, а гроші має лише на похід в АТБ за вермішеллю і ковбасою.
Преподавательский опыт не пропьешь - прочитал меня как раскрытую книгу. А что, даже и помечтать нельзя?
Vlad442 Никаких коммуникаций нет, ни воды ни электричества. И представители Аркады дат назвать не могут Есть то что называют "по временной схеме".
На фото хорошо видно, написано, "Проектная документация внешний сетей на рассмотрение не подавалась" и "Подключений указанного объекта к городским сетям водоснабжения и водоотвода не выявлено". При том что дома уже заселяться должны, а там не выявлено!
Инвесторы уже во все гос органы пишут.
Востаннє редагувалось Непересичный в Нед 25 бер, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.