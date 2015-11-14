|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:15
vst написав:
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Большинство спекулей купивших у Аркады уйдут со своими стояками квартир в аренду.
С одной стороны это улучшит покупки "для жизни" в последних домах Патриотики и Эврики с другой, в перспективе повлияет на рынок аренды.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2532
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:17
Непересичный написав:
Vlad442 Никаких коммуникаций нет, ни воды ни электричества. И представители Аркады дат назвать не могут
Есть то что называют "по временной схеме".
Да, это очень нехорошо (много ли новостроев сдаются в срок и сразу с оформленными коммуникациями?).
Мне главное, чтобы, когда сдастся мое, физически были свет и вода по любой цене, можно было сделать экспресс ремонт и заселить арендаторов, пусть и с дисконтом на первое время.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:18
Непересичный написав:Vlad442
Никаких коммуникаций нет, ни воды ни электричества. И представители Аркады дат назвать не могут
Есть то что называют "по временной схеме".
Инвесторы уже во все гос органы пишут.
Если вы про Патриотику, то нужно ЛЕП через Днепр тянуть. С Корчеватого.
У ЖК Ванючка те же проблемы.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2532
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:21
Vlad442 Там нет физически света и воды. То что есть это одна десятая от потребностей дома, только под нужды строителей. Проект на рассмотрение Аркадой не подан, подключения к городским сетям не выявлены. Аркада проложила 30 метров трубы от домов, которые в придомовой территории дома и заканчиваются.
С электрикой так же, от домов до трансформаторной подстанции есть, подстанция никуда не подключена.
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:22
UA Нет, указывал ранее, ул. Глушкова, ЖК Эврика
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:23
Vlad442 написав: vst написав:
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни. Процедура переуступки очень важна, в жизни бывают разные обстоятельства, фактически аркада уничтожила у себя эту процедуру.
-
vst
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 29.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:28
Vlad442 написав: Непересичный написав:
Нет физически трубы и они даже не начали над этим работать.
Я думаю, что вы неправильно поняли это письмо и ошибаетесь.
Перечитал письмо. По воде все согласовано, по канализации нет. Еще ведутся работы.
Запах от этих работ всё лето стоял на Глушкова
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18198
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:29
vst написав: Vlad442 написав: vst написав:
Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.
Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни. Процедура переуступки очень важна, в жизни бывают разные обстоятельства, фактически аркада уничтожила у себя эту процедуру.
"Мат и шах" (с)
Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18198
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:31
Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
-
Непересичный
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 26.12.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 бер, 2018 10:36
vst написав:
Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни.
Вот уже пошли слухи про 100-200 тыс...
Если человек получил доход, который можно проследить, не указал его в декларации и не заплатил налог, то он идиот. Хотя практика показывает, что таких хватает. Интересно, у скольких людей, воспользовавшихся ОЛХ доставкой, хватит ума показать показать эти суммы в декларации и заплатить налоги?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3999
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|