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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 667668669670671>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:15

  vst написав: Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.

Большинство спекулей купивших у Аркады уйдут со своими стояками квартир в аренду.
С одной стороны это улучшит покупки "для жизни" в последних домах Патриотики и Эврики с другой, в перспективе повлияет на рынок аренды.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Непересичный написав:Vlad442 Никаких коммуникаций нет, ни воды ни электричества. И представители Аркады дат назвать не могут
Есть то что называют "по временной схеме".

Да, это очень нехорошо (много ли новостроев сдаются в срок и сразу с оформленными коммуникациями?).
Мне главное, чтобы, когда сдастся мое, физически были свет и вода по любой цене, можно было сделать экспресс ремонт и заселить арендаторов, пусть и с дисконтом на первое время.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:18

  Непересичный написав:Vlad442 Никаких коммуникаций нет, ни воды ни электричества. И представители Аркады дат назвать не могут :mrgreen:
Есть то что называют "по временной схеме".

Инвесторы уже во все гос органы пишут.

Если вы про Патриотику, то нужно ЛЕП через Днепр тянуть. С Корчеватого.
У ЖК Ванючка те же проблемы.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:21

Vlad442 Там нет физически света и воды. То что есть это одна десятая от потребностей дома, только под нужды строителей. Проект на рассмотрение Аркадой не подан, подключения к городским сетям не выявлены. Аркада проложила 30 метров трубы от домов, которые в придомовой территории дома и заканчиваются.

С электрикой так же, от домов до трансформаторной подстанции есть, подстанция никуда не подключена.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:22

UA Нет, указывал ранее, ул. Глушкова, ЖК Эврика
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:23

  Vlad442 написав:
  vst написав:Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.

Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни. Процедура переуступки очень важна, в жизни бывают разные обстоятельства, фактически аркада уничтожила у себя эту процедуру.
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:28

  Vlad442 написав:
  Непересичный написав:Нет физически трубы и они даже не начали над этим работать.

Я думаю, что вы неправильно поняли это письмо и ошибаетесь.

Перечитал письмо. По воде все согласовано, по канализации нет. Еще ведутся работы.

Запах от этих работ всё лето стоял на Глушкова :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:29

  vst написав:
  Vlad442 написав:
  vst написав:Страшного ничего нет, просто переуступка за 1-к. 36,5м. стала стоить около 60000гр., 40000 аркаде + от 20000 налогов (это если пеню на эту сумму не насчитают, а пеня там от 25% до 75%), в банке сами не знают как и на что эти налоги насчитываются. Такого нет ни у одного застройщика, справка на справку, фин. мониторинг (аркады) не знает какие документы подходят какие нет, по тому, что их проверяют ещё и юристы.

Не нужно паниковать. Берем однушку, стоимостью в 700 тыс. 5% как были раньше, так и остались. Дополнительно платится 0,25% за перевод денег - 2 тыс. Если будут заставлять ставить наценку 10%, то до августа следующего года нужно по итогам самостоятельного декларирования заплатить 13,5 тыс, если 5%, то 6,3 тыс, зато есть подтверждение денег для следующей покупки. Банк не является в данном случае налоговым агентом.
Документы для финмониторинга те же, что и для любого нового инвестора. Декларация, о продаже старой квартиры, договор займа. Что угодно. Никто на эти бумаги всерьез не смотрит. Разве что безработный купит десяток квартир, информацию о нем финмониторинг передаст тем, кто занимается наркотиками, контрабандой и терроризмом.
Самое неприятное в этой истоирии это менять деньги на гривну и проводить через банк.
Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни. Процедура переуступки очень важна, в жизни бывают разные обстоятельства, фактически аркада уничтожила у себя эту процедуру.

"Мат и шах" (с)
Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:31

Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vst написав:Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни.

Вот уже пошли слухи про 100-200 тыс...

Если человек получил доход, который можно проследить, не указал его в декларации и не заплатил налог, то он идиот. Хотя практика показывает, что таких хватает. Интересно, у скольких людей, воспользовавшихся ОЛХ доставкой, хватит ума показать показать эти суммы в декларации и заплатить налоги?
Vlad442
 
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