Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.
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Оранжевый-хит сезона Уже полгода задержки, сколько они будут еще морозиться? Когда все будет готово? На эти вопросы ответов нет. Всякие теории, что все может быть моментально сделано, никак не меняет ситуацию, ничего не сделано из того что давно должно быть сделано.
vst написав:Вы не совсем понимаете, по закону нужно декларировать разницу от проинвестированной суммы и полученной (разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000), если инвестор этого не укажет, он может попасть даже не на десятки тысяч налогов, на сотни.
Вот уже пошли слухи про 100-200 тыс...
Если человек получил доход, который можно проследить, не указал его в декларации и не заплатил налог, то он идиот. Хотя практика показывает, что таких хватает. Интересно, у скольких людей, воспользовавшихся ОЛХ доставкой, хватит ума показать показать эти суммы в декларации и заплатить налоги?
Это не слухи, это реальность. Скажу по секрету - в самом банке не советуют платить тот налог, потому, что у налоговой могут возникнуть дополнительные вопросы. По закону его можно не платить, пеня от 25% до 75%. Много дивных открытий ждёт инвесторов аркады.
Frant написав:"Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке." то добре. Оленів все менше)))
А модних мопів все більше.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 11:11, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.
Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
vladimir07 написав:300к ? Назовите цену и площадь, это не страшно, есть вещи гораздо страшнее. )
Например, чей-то застекленный балкон?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Не 5%, а 8,5%, да часть налога платит покупатель, конечная цена для покупателя вырастает, как раз сейчас новые правила оценки, хотят сделать невозможность занижать стоимость. Нужно ещё учитывать, что документы аркада делает не сразу, в течении до года, итого срок инвестиции от котлована до продажи в лучшем случае 3-4 года, а если ждать 3 года от получения документов то 7 лет.
Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Уже полгода задержки, сколько они будут еще морозиться? Когда все будет готово? На эти вопросы ответов нет. Всякие теории, что все может быть моментально сделано, никак не меняет ситуацию, ничего не сделано из того что давно должно быть сделано.
Дык отмечалось - на первичке мало сделок Думается что денег от продаж у аркада по системе пирамиды продаж хватает чтобы расчитатся с Мишкой Голицей и Славкой Непопом (БГ Фундамент) и себе оставить любимимым. Оно ведь сколько очереди в ОП не инсценируй, а поток реальных денег от продаж куцый. Похоже, цукванг у Аркада однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.