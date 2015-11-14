Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
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Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.
Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Отопительный сезон заканчивается через 20 дней.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Frant написав:"Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке." то добре. Оленів все менше)))
А модних мопів все більше.
Все буде дешевшати))) Навіть з модними МОПами. Це питання лише часу. Всі фактори працуюють на "дешевій". і жодного - на "дорожай".
P.S. Виняток - новобуди в центрі, для нуворишів та охлократів. Ті реально дорожчають. Проте вони займають не більше 5% куйовського ринку, і їх слід розглядати окремо. Аеромаксу варто створити гілку "Хочу купити квартиру в башті таряна!!" - і там щосили топити за житло для скоробогатьків і корупціонерів! І плакатись, що пересічному офісному планктону не вистачає коштів на товар для багачів)))
zahar_ написав:Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Вот что случается, когда на рынке переизбыток жилья по недоступным для пересичного ценам. #будетдешеветь!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
И у них рисуют "рист"!
Ржака
По моєму, рижський ріелтор - ще той бухарик. Колір обличчя у нього якийсь несвіжий.
"Дорожай" квартир в Ризі - дійсно, то байки для лохів-оленів.
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
А остальные 70% кто дает?
Конечный покупатель. Перекуп оперирует только минимальным взносом требуемым Оркадой. Кстати, а что там сейчас с кредитами от Оркады, вижу смысл взять.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Да сколько их там реальных перекупов у Аркада - сотня-две может и наберётся на Эврику и Патриотику. Зиц-перекупы ("топы фейслеса") которые весь навар отдают аркада, как переуступали так и будут переуступать. А то что аркада попробывала отсечь предложения реальных перепродажников на ОЛХ, как по мне говорит о том что в реальности уровень продаж у Аркада очень низкий.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.