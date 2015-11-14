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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 668669670671

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:03

  Vlad442 написав:
  vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000

Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса.
Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену.
Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек.
За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.

полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:05

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.

Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.

Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения.
Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.

Отопительный сезон заканчивается через 20 дней.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:19

  Эгоист написав:
  Frant написав:"Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке." то добре. Оленів все менше)))

А модних мопів все більше. :mrgreen:


Все буде дешевшати))) :mrgreen:
Навіть з модними МОПами.
Це питання лише часу.
Всі фактори працуюють на "дешевій". і жодного - на "дорожай".

P.S. Виняток - новобуди в центрі, для нуворишів та охлократів.
Ті реально дорожчають.
Проте вони займають не більше 5% куйовського ринку, і їх слід розглядати окремо.
Аеромаксу варто створити гілку "Хочу купити квартиру в башті таряна!!" - і там щосили топити за житло для скоробогатьків і корупціонерів! І плакатись, що пересічному офісному планктону не вистачає коштів на товар для багачів))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:25

  zahar_ написав:Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения.
Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.

Вот что случается, когда на рынке переизбыток жилья по недоступным для пересичного ценам. #будетдешеветь!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
Эгоист написав:
  Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .

И у них рисуют "рист"!
Ржака :)

По моєму, рижський ріелтор - ще той бухарик. :wink:
Колір обличчя у нього якийсь несвіжий. :oops:

"Дорожай" квартир в Ризі - дійсно, то байки для лохів-оленів. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:29

  Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.

А остальные 70% кто дает?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:35

  Vlad442 написав:
  vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000

Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса.
Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену.
Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек.
За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.

Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% :mrgreen:
В казино выигрывает только владелец казино.
Нагулявших жирок перекупов под нож.
А то возомнили себя равными девелоперам :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:40

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.

А остальные 70% кто дает?

Конечный покупатель. Перекуп оперирует только минимальным взносом требуемым Оркадой.
Кстати, а что там сейчас с кредитами от Оркады, вижу смысл взять.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 11:47

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000

Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса.
Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену.
Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек.
За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.

Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% :mrgreen:
В казино выигрывает только владелец казино.
Нагулявших жирок перекупов под нож.
А то возомнили себя равными девелоперам :mrgreen:

Да сколько их там реальных перекупов у Аркада - сотня-две может и наберётся на Эврику и Патриотику.
Зиц-перекупы ("топы фейслеса") которые весь навар отдают аркада, как переуступали так и будут переуступать.
А то что аркада попробывала отсечь предложения реальных перепродажников на ОЛХ, как по мне говорит о том что в реальности уровень продаж у Аркада очень низкий.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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