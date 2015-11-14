Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Уже полгода задержки, сколько они будут еще морозиться? Когда все будет готово? На эти вопросы ответов нет. Всякие теории, что все может быть моментально сделано, никак не меняет ситуацию, ничего не сделано из того что давно должно быть сделано.
Дык отмечалось - на первичке мало сделок Думается что денег от продаж у аркада по системе пирамиды продаж хватает чтобы расчитатся с Мишкой Голицей и Славкой Непопом (БГ Фундамент) и себе оставить любимимым. Оно ведь сколько очереди в ОП не инсценируй, а поток реальных денег от продаж куцый. Похоже, цукванг у Аркада однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
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Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.
Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Отопительный сезон заканчивается через 20 дней.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Frant написав:"Оркада забетонировала инвесторов от массового слива по переуступке." то добре. Оленів все менше)))
А модних мопів все більше.
Все буде дешевшати))) Навіть з модними МОПами. Це питання лише часу. Всі фактори працуюють на "дешевій". і жодного - на "дорожай".
P.S. Виняток - новобуди в центрі, для нуворишів та охлократів. Ті реально дорожчають. Проте вони займають не більше 5% куйовського ринку, і їх слід розглядати окремо. Аеромаксу варто створити гілку "Хочу купити квартиру в башті таряна!!" - і там щосили топити за житло для скоробогатьків і корупціонерів! І плакатись, що пересічному офісному планктону не вистачає коштів на товар для багачів)))
zahar_ написав:Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Вот что случается, когда на рынке переизбыток жилья по недоступным для пересичного ценам. #будетдешеветь!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Frant написав:житло категорії "совкошлак" в Ризі коштує поиблизно як в Києві. За 35000 євро можна купити 2к квартмру біля центра . На відміну від Куйова, новобудів немає. Чи майже немає. Населення їде геть звідти, попит на новобуди відсутній .
И у них рисуют "рист"!
Ржака
По моєму, рижський ріелтор - ще той бухарик. Колір обличчя у нього якийсь несвіжий.
"Дорожай" квартир в Ризі - дійсно, то байки для лохів-оленів.
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
А остальные 70% кто дает?
Конечный покупатель. Перекуп оперирует только минимальным взносом требуемым Оркадой. Кстати, а что там сейчас с кредитами от Оркады, вижу смысл взять.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Да сколько их там реальных перекупов у Аркада - сотня-две может и наберётся на Эврику и Патриотику. Зиц-перекупы ("топы фейслеса") которые весь навар отдают аркада, как переуступали так и будут переуступать. А то что аркада попробывала отсечь предложения реальных перепродажников на ОЛХ, как по мне говорит о том что в реальности уровень продаж у Аркада очень низкий.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.