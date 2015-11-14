Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Непересичный написав:Оранжевый-хит сезона Не так, это велись работы в масштабах районе, в нескольких местах. Аркада пока даже не подала план на согласование. Вот подадут, этот план утвердят, и только тогда начнут работы.
Поверь мне. На уровне исполнителей все всё знают и всё понятно. Скорее всего Водоканал будет требовать от Оркады поучаствовать в санации колектора, а те "морозятся". Электричества в районе много, так как 5 лет назад на Ломоносова перестроили подстанцию 110/10, так что подключить могут моментально, просто денег не хотят платить.
Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Отопительный сезон заканчивается через 20 дней.
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zahar_ написав:Они не не хотят - кидалы из Аркада просто ждут чтобы отопительный сезон закончился и растягивают время продаж домов до заселения. Когда в доме на 350 квартир жильцы будут только в 50-60 это не устраивает жэк аркада так как комунальных жильцы заплатят меньше чем аркада на жэк тратит.
Вот что случается, когда на рынке переизбыток жилья по недоступным для пересичного ценам. #будетдешеветь!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Оранжевый-хит сезона написав:полный бред, бизнес переуступки построен по другому... вытягивание "из под полы" квартирки или нежилого за взятку менеджеру, как например сделал Первый с нежилыми в Мордоре, и скидывание с наваром в срок до 6 месяцев. У перекупов нет полной суммы на всю квартиру и ремонт, они оперируют 30% стоимости квартиры.
А остальные 70% кто дает?
Конечный покупатель. Перекуп оперирует только минимальным взносом требуемым Оркадой. Кстати, а что там сейчас с кредитами от Оркады, вижу смысл взять.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
vst написав:разница минимальная от 100000гр, может быть и 200000
Что мешает инвестору оформить документы и продать, заплатив те же 5%? При этом дороже, так как квартира с документами всегда дороже любой переуступки, что покроет дополнительное ожидание и расходы на нотариуса. Как по мне, самый оптимальный вариант для перекупа посдавать три года, все-таки квартира с базовым ремонтом, много вкладывать не нужно, а потом продать без всяких 5% как квартиру в обжитом новострое в готовом комплексе за максимальную цену. Высокая рентабельность аренды, уменьшение заработка перекупов, так как котлован все дороже и дороже, и возросшие риски подтолкнет многих к такому решению, что дополнительно приведет к оттоку денег с рынка котлованов и увеличения риска замораживания строек. За три года сегодняшние выросшие доходы превратятся в накопления, что скажется на цене продажи.
Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож. А то возомнили себя равными девелоперам
Да сколько их там реальных перекупов у Аркада - сотня-две может и наберётся на Эврику и Патриотику. Зиц-перекупы ("топы фейслеса") которые весь навар отдают аркада, как переуступали так и будут переуступать. А то что аркада попробывала отсечь предложения реальных перепродажников на ОЛХ, как по мне говорит о том что в реальности уровень продаж у Аркада очень низкий.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
UA написав:Продажа с правом собственности до 3 лет - налоги (их аж четыре вида) 8,5% В казино выигрывает только владелец казино. Нагулявших жирок перекупов под нож.
Давно пора жити згідно цивілізаційних норм і законів!
Непересичный написав:Уже полгода задержки, сколько они будут еще морозиться? Когда все будет готово? На эти вопросы ответов нет. Всякие теории, что все может быть моментально сделано, никак не меняет ситуацию, ничего не сделано из того что давно должно быть сделано.
Схоже, що обліківка Непересічний вклалась в Аркадо-буд????
Эгоист написав:Вот что случается, когда на рынке переизбыток жилья по недоступным для пересичного ценам. #будетдешеветь!
Ні, то ще не вечір! Через рік-два ситуація з новобудами стане ще веселішою:
"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти! А лох-інвештори під стінами - на баянах грати! "Де ж мої кошти??? То рошенко винний!" А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"
Востаннє редагувалось Frant в Нед 25 бер, 2018 12:01, всього редагувалось 2 разів.
Конечный покупатель. Перекуп оперирует только минимальным взносом требуемым Оркадой.
Это бред. Цена за неоплаченные метры у застройщика не фиксируется после первого взноса, а продолжает расти. На чем он тогда наваривает?
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Сдача одновременно Акцента и Эврики, очень сильно повлияет на КРЖН с одной стороны, а Варшавского с другой стороны. Главным образом удар придётся по рынку аренды.
Объемы Акцента ниочем.
Эврика на 90% ориентирована на бомж сегмент с их ремонтами от стороителей.
Аренду в Варшавском сейчас можно прикинуть по Кристеру, днище. Но до постройки метро это не показатель. При наличии метро в 5-ти минутах хотьбы цена аренды там помножится на два в квартирах с хорошим ремонтом.
говорят, там в жк, который КМБ строил, напряг с проездом сильный.