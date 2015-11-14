Для розовоочковых!
"В целом социологи утверждают, что финансовые запросы мужчин заметно выше, чем женщин. В среднем они желают зарабатывать 16 068 грн и 12 877 грн, соответственно."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для розовоочковых!
"В целом социологи утверждают, что финансовые запросы мужчин заметно выше, чем женщин. В среднем они желают зарабатывать 16 068 грн и 12 877 грн, соответственно."
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Додано: Нед 25 бер, 2018 12:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
для розовоочковых-2!
“Основная причина трудовой миграции — уровень заработной платы. Поэтому повышение доходов населения — главная задача нашего и будущего правительств. Если будут заработные платы сопоставимые с уровнем жизни — это будет влиять на молодых людей так, чтобы они не искали за границей лучшую работу”
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:48
Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:02
Я не прихильник "дорожаю", але дивлюсь на ситуацію РЕАЛЬНО!
...Я не є песиміст і не є оптиміст... - Я є - РЕАЛІСТ!(і можливо, у вас в Києві трохи все по-іншому, ніж в місті Лева...)
... тож, ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу?
- то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2!(!) - (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.!
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть тут, на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
...ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - були б ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:04
ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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