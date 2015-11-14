RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:48

Зображення
Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22450
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:04

  zahar_ написав:Зображення
Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ

ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.
airmax78
 
Повідомлень: 24124
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:23

Долярчик, ремонт вже можна починати робити в Вашій хаті?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24194
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:53

Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 09.08.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:57

Хм. А ВСТ таки "шота знает" ?
Зображення
На видео пруф на которое выложил ВСТ чётко видна первая очередь патриотики.
Кстати как видим 8 домов на овер 2200 квартир ввели в эксплуатацию в течении 2.5 лет.

А овер 2.5 года в ЖК Эврика Аркаа обделалась жидким - НЕ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА.

Хочешь ада - купи "воздух" в Аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22450
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:17

  Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18208
З нами з: 20.04.08
Подякував: 347 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, ремонт вже можна починати робити в Вашій хаті?

... тільки через рік...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 19.10.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум


па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2884
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1472 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:23

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:Зображення
Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ

ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Перекупам с КАНом нечего ловить, они действуют по принципу "это моя корова(инвестор) и я ее буду доить" 8)
КАН по своим объектам выставляет максимальные ценники но Я уже признавал что маркетинг у них работает на отлично.

Если бы Оранж строил на Геос а КАН то и ценники там были бы поболее и продажи шли бы лучше, ИМХО 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я - не прихильник "дорожаю", але дивлюсь на ситуацію РЕАЛЬНО!
...Я не є песиміст і не є оптиміст... - Я є - РЕАЛІСТ!(і можливо, у вас в Києві трохи все по-іншому, ніж в місті Лева...)

... тож, ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу? https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
- то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! :shock: - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2!(!) - (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.! :shock:
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть тут, на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" :mrgreen:), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії :mrgreen:

...ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... :oops: - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - були б ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 19.10.15
Подякував: 84 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 670671672673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Natt, Оранжевый-хит сезона і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1040, 1041, 1042
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10416 1896975
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 12:45
l66
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98054
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8055)
25.03.2018 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.