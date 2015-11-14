Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 12:48
Дешевеет готовая к употреблению первичка однако.
"Шах и мат" загонщикам Аленей с их визгами - БУИТ ДАРАЖАТЬ
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:04
ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:53
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Додано: Нед 25 бер, 2018 13:57
Хм. А ВСТ таки "шота знает" ?
На видео пруф на которое выложил ВСТ чётко видна первая очередь патриотики.
Кстати как видим 8 домов на овер 2200 квартир ввели в эксплуатацию в течении 2.5 лет.
А овер 2.5 года в ЖК Эврика Аркаа обделалась жидким - НЕ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НИ ОДНОГО ДОМА.
Хочешь ада - купи "воздух" в Аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:17
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19
... тільки через рік...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:22
па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:23
Перекупам с КАНом нечего ловить, они действуют по принципу "это моя корова(инвестор) и я ее буду доить"
КАН по своим объектам выставляет максимальные ценники но Я уже признавал что маркетинг у них работает на отлично.
Если бы Оранж строил на Геос а КАН то и ценники там были бы поболее и продажи шли бы лучше, ИМХО
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я - не прихильник "дорожаю", але дивлюсь на ситуацію РЕАЛЬНО!
...Я не є песиміст і не є оптиміст... - Я є - РЕАЛІСТ!(і можливо, у вас в Києві трохи все по-іншому, ніж в місті Лева...)
... тож, ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу?
- то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ! - а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2!(!) - (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.!
...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть тут, на Київській гілці("шо будєт дєшевєць" ), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!
... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії
...ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні..... - але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - були б ДУЖЕ ВИСОКІ!
(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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