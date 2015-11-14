Додано: Нед 25 бер, 2018 14:26

Я - не прихильник "дорожаю", але дивлюсь на ситуацію РЕАЛЬНО!...Я не є песиміст і не є оптиміст... - Я є - РЕАЛІСТ!(і можливо, у вас в Києві трохи все по-іншому, ніж в місті Лева...)... тож, ще раз повертаючись до моїх авалонців.......- от уважно переглянув Лайт на "ЛУНі" і що я бачу?% ... 1%96%D0%B2- то, що по 16000м2 - то тільки "трьохи" залишились і то лише в третій секції, бо перша і друга сек. - РОЗКУПЛЕНО ВСЕ ВЩЕНТ!- а однуха(бо двухи теж всі розкуплені) на моменті коштує 19000м2!(!) - (а пів року тому, я там взяв однуху, але таку, щоб можна буде розділити на двуху(більше 50м2) за 14200м2! - подорожчало "нєпадєтскі"! - Я прикинув на калькуляторі і перевів на доляри, то вийшло, що моя "прєлєсць" подорожчала за ПІВ РОКУ приблизно на 10тис. дол.!...а головне, якщо б я вичікував того "дешевія", про який беззупинно пишуть тут, на Київській гілці("шо будєт дєшевєць"), то на моменті(в Лайті) для мене НЕМАЄ - НІ ВАРІАНТІВ, НІ - грошових МОЖЛИВОСТЕЙ!... отаке(с).... а так, дійсно, чекай Долярчику, поки "подешевіє" до........ пенсії...ну, звичайно, я там(вище) трохи перебільшив, бо восени брав однуху по найнижчій ціні.....- але, тоді, був вибір однух, а тепер, однухи - лише по 19000м2, а це означає, що якщо хтось дуже хоче купити(на моменті) ОДНУХУ, а я б запропонував на тисячу менше(по 18000м2), то б в мене шанси продати по такій ціні - були б ДУЖЕ ВИСОКІ!(тож, в будь-якому випадку, ціна таки ЗРОСЛА!)