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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:27
Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:28
Оранжевый-хит сезона написав: Natt написав:
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:30
trololo написав: Оранжевый-хит сезона написав: Natt написав:
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.
там не концепция, а хренцепция за окружной
кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:31
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: Natt написав:
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
мизерные 3к за 40 000 можно купить
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:33
Оранжевый-хит сезона написав:
там не концепция, а хренцепция за окружной
кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?
Расскажите лучше про хренцепцию в Оранже, и что там с ТРЦ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:38
trololo написав:
па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.
В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в
Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:39
Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:41
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
мизерные 3к за 40 000 можно купить
В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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