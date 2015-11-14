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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 670671672673

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум

Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:30

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум


па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.

там не концепция, а хренцепция за окружной
кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:31

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум

Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?

мизерные 3к за 40 000 можно купить
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:там не концепция, а хренцепция за окружной
кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?

Расскажите лучше про хренцепцию в Оранже, и что там с ТРЦ :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:38

  trololo написав:па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.

В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в :shock: Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:39

Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум

Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?

мизерные 3к за 40 000 можно купить

В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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