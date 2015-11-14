Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
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Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
па 14 это софборщага. а республика за 18к будет норм продаваться, потому что трц метро и концепция.
там не концепция, а хренцепция за окружной кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Natt написав:Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?
мизерные 3к за 40 000 можно купить
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Почитал посты за пару последних дней. Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам. 2 ЕЙР. СПАСИБО!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Оранжевый-хит сезона написав:там не концепция, а хренцепция за окружной кстати ТРЦ когда откроют? Ашан уже открылся в Магелане, а Метро рядом, кто арендатором якорным будет?
Расскажите лучше про хренцепцию в Оранже, и что там с ТРЦ
Всё просто, город Киев становится всё более агресивным для проживания. Например ПОХ в 2004 году и ПОХ в 2018 году это две реальности. Но только в Оранж сити, всегда будет под домом Национальный парк Лысая гора. Который никогда не застроят.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos