Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года
ориентированный на результат
имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью
умеющего и знающего как достигать плана по продажам
любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды
человека не слова — а дела!
Мы гарантируем тебе:
фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.
Это же издевательство.
ЩАС тапочки полетят
За что тапочки то? Начальник отдела продаж который должен сформировать команду и каналы дистрибуции? Это значит что он от 3-х месяцев до полугода будет заниматься административно кадровой работой. Пусть напишут какую они фиксированную ставку предлагают.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает ). Так что материал продается на ура.
Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. Если набита клиентура, то 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.
Natt написав:reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает ). Так что материал продается на ура.
Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.
Главное, что бы коровы не перевелись.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Natt написав:reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает ). Так что материал продается на ура.
Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.
Главное, что бы коровы не перевелись.
Коровы эмигрируют в Польшу.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона написав:Коровы эмигрируют в Польшу.
А коровники с модными мопами для кого строят?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Первый написав:Почитал посты за пару последних дней. Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам. 2 ЕЙР. СПАСИБО!
Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.