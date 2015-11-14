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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 672673674675676>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:49

  Faceless написав:Хроники ОШ
Случайно на глаза попалось - https://www.work.ua/jobs/3104334/
Кого мы ищем:

человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года

ориентированный на результат

имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью

умеющего и знающего как достигать плана по продажам

любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды

человека не слова — а дела!


Мы гарантируем тебе:

фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.


Это же издевательство.

Если пишут 35000, то реально больше 20 000 платить не планируют. Спросите у них какую фиксированную ставку они предлагают, думаю 15 000 грн максимум.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:54

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:Теремки за окружной, и насколько там низкие ценники на вторичку?

мизерные 3к за 40 000 можно купить

В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?

На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:56

  Faceless написав:Хроники ОШ
Случайно на глаза попалось - https://www.work.ua/jobs/3104334/
Кого мы ищем:

человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года

ориентированный на результат

имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью

умеющего и знающего как достигать плана по продажам

любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды

человека не слова — а дела!


Мы гарантируем тебе:

фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.


Это же издевательство.

ЩАС тапочки полетят :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:01

  reus написав:
  Faceless написав:Хроники ОШ
Случайно на глаза попалось - https://www.work.ua/jobs/3104334/
Кого мы ищем:

человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года

ориентированный на результат

имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью

умеющего и знающего как достигать плана по продажам

любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды

человека не слова — а дела!


Мы гарантируем тебе:

фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.


Это же издевательство.

ЩАС тапочки полетят :D

За что тапочки то? Начальник отдела продаж который должен сформировать команду и каналы дистрибуции?
Это значит что он от 3-х месяцев до полугода будет заниматься административно кадровой работой. Пусть напишут какую они фиксированную ставку предлагают.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:02

reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает :lol: ). Так что материал продается на ура.

Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. Если набита клиентура, то 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:08

  Natt написав:reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает :lol: ). Так что материал продается на ура.

Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.

Главное, что бы коровы не перевелись.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:09

  Эгоист написав:
  Natt написав:reus, а что, вполне реально. Сейчас каждая четвертая с ресницами как у коровы (у многих почему-то проблемы с чувством меры). А каждая десятая - лашмейкер после недельных курсов. Стоит это счастье в среднем 350 грн. каждые 3 недели (оно, блин, отпадает :lol: ). Так что материал продается на ура.

Кстати, вот Вам и будущие игроки КРЖН. Налепить ресницы в среднем занимает 2 часа. 4 клиента в день на 22 рабочих дня - почти 31 тыс. грн. Минус материалы.

Главное, что бы коровы не перевелись.

Коровы эмигрируют в Польшу.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Коровы эмигрируют в Польшу.

А коровники с модными мопами для кого строят? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:43

  Оранжевый-хит сезона написав:Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.



Закладывай рост +25% в гривне.

Если раньше мои затраты на повседневные нужды спокойно вмещались в 50тыс, в прошлом году уже было 75тыс, в этом планирую под 100тыс/мес, учитывая разгон инфляции осенью.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:49

  Первый написав:Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!

Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.
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