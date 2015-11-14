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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:52
Оранжевый-хит сезона написав:
Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.
Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:53
airmax78 написав: Первый написав:
Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!
Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.
Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.
У меня вот другая тема, Глобус реально кредитует обьекты КГС под 6,5% годовых на первый год. Если взять в кредит однуху в Замковецкой с 50% первым взносом, и сразу сдать её, как думаете аренда будет покрывать платежи?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:54
Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.
Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти.
Я тоже на это надеюсь, но в БЮТ не берут, а в других проектах пока не вижу перспективы.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:54
richbitch написав:
Если раньше мои затраты на повседневные нужды спокойно вмещались в 50тыс, в прошлом году уже было 75тыс, в этом планирую под 100тыс/мес, учитывая разгон инфляции осенью.
Ну на что повседневное здесь можно тратить 100тыс/мес? Ну вот на что?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:01
Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мизерные 3к за 40 000 можно купить
В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?
На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.
Речь была про старт продаж в Республике и цены.
КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?
Почему там должны быть низкие ценники?
" Natt писал(а):
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Оранжевый-хит сезона писал(а):
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
"
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 25 бер, 2018 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:04
Прохожий написав: airmax78 написав:
ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.
Перекупам с КАНом нечего ловить, они действуют по принципу "это моя корова(инвестор) и я ее буду доить"
КАН по своим объектам выставляет максимальные ценники но Я уже признавал что маркетинг у них работает на отлично.
Если бы Оранж строил на Геос а КАН то и ценники там были бы поболее и продажи шли бы лучше, ИМХО
Похоже на то. Исключением был ЦП.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:10
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.
Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.
98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:17
Оранжевый-хит сезона написав: Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.
Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти.
Я тоже на это надеюсь, но в БЮТ не берут, а в других проектах пока не вижу перспективы.
Всё тебя тянет под каблук. Хоть бы английский выучил.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:21
Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав:
В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?
На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.
Речь была про старт продаж в Республике и цены.
КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?
Почему там должны быть низкие ценники?
" Natt писал(а):
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Оранжевый-хит сезона писал(а):
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум
"
Какая же ты несмышлёная, потому что это воздух в полях за окружной.... неужели не понятно?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Нед 25 бер, 2018 16:23
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.
Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.
98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.
Посчитай лучше мой кейс по Глобусу и Замковецкой, ты же аналист.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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