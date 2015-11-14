Додано: Нед 25 бер, 2018 16:01

Оранжевый-хит сезона написав: Прохожий написав: Оранжевый-хит сезона написав: мизерные 3к за 40 000 можно купить мизерные 3к за 40 000 можно купить

В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"? В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?

На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта. На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.

Natt писал(а):

Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.

Оранжевый-хит сезона писал(а):

Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум

Речь была про старт продаж в Республике и цены.КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?Почему там должны быть низкие ценники?