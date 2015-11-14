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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:52

  Оранжевый-хит сезона написав:Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.

Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:53

  airmax78 написав:
  Первый написав:Почитал посты за пару последних дней.
Не понимаю излишнего возбуждения постом Ейра. Человек поднял ж, проехался по ОП. Рисковал здоровьем от передоза кофе и канфет, отписался о РЕАЛЬНЫХ ЦЕНАХ в одном из сегментов, и вместо СПАСИБО, потекло по трубам.
2 ЕЙР.
СПАСИБО!

Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.
У меня вот другая тема, Глобус реально кредитует обьекты КГС под 6,5% годовых на первый год. Если взять в кредит однуху в Замковецкой с 50% первым взносом, и сразу сдать её, как думаете аренда будет покрывать платежи?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:54

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.

Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти. :mrgreen:

Я тоже на это надеюсь, но в БЮТ не берут, а в других проектах пока не вижу перспективы.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:54

  richbitch написав:Если раньше мои затраты на повседневные нужды спокойно вмещались в 50тыс, в прошлом году уже было 75тыс, в этом планирую под 100тыс/мес, учитывая разгон инфляции осенью.

Ну на что повседневное здесь можно тратить 100тыс/мес? Ну вот на что? :shock:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мизерные 3к за 40 000 можно купить

В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?

На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.

Речь была про старт продаж в Республике и цены.
КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?
Почему там должны быть низкие ценники?


" Natt писал(а):
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Оранжевый-хит сезона писал(а):
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум"
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 25 бер, 2018 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:04

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:ИМХО на фоне Файна Таун и Республики, КТ для КАНа уже отыгранный проект из которого надо выходить по-быстрее. А во-вторых вы поинтересуйтесь от какого ценника эта скидка. В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Перекупам с КАНом нечего ловить, они действуют по принципу "это моя корова(инвестор) и я ее буду доить" 8)
КАН по своим объектам выставляет максимальные ценники но Я уже признавал что маркетинг у них работает на отлично.

Если бы Оранж строил на Геос а КАН то и ценники там были бы поболее и продажи шли бы лучше, ИМХО 8)

Похоже на то. Исключением был ЦП.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.

98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как жить дальше? Расчёт личного бюджета.

Не переживай! Скоро выборы, подзаработаешь. После работы в ОП осталось тебе только в политику идти. :mrgreen:

Я тоже на это надеюсь, но в БЮТ не берут, а в других проектах пока не вижу перспективы.

Всё тебя тянет под каблук. Хоть бы английский выучил. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:21

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?

На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.

Речь была про старт продаж в Республике и цены.
КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?
Почему там должны быть низкие ценники?


" Natt писал(а):
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Оранжевый-хит сезона писал(а):
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум"

Какая же ты несмышлёная, потому что это воздух в полях за окружной.... неужели не понятно?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:23

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.

98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.

Посчитай лучше мой кейс по Глобусу и Замковецкой, ты же аналист.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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