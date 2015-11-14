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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.

98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:21

  Прохожий написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?

На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.

Речь была про старт продаж в Республике и цены.
КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется?
Почему там должны быть низкие ценники?


" Natt писал(а):
Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате.
Оранжевый-хит сезона писал(а):
Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум"

Какая же ты несмышлёная, потому что это воздух в полях за окружной.... неужели не понятно?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:23

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.

98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.

Посчитай лучше мой кейс по Глобусу и Замковецкой, ты же аналист.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:28

  zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:30

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.

А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:36

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Так все и было. Итог этих выходных: -10 л бензина, +0.5 кг жира и +3.5 кг желчи. Пожертвовал временем, здоровьем и деньгами чтобы проапдейтить форумчан по ситуации с модными МОПами.

Ваша информация по можным МОПам, до лампочки 99% форумчан.

98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.

Макс, Я Вам даже плюсанул за отчет в кои то веки :)
Ведь можете если не петросянить.

А после ЦП похоже у КАНа были серьезные разборки и сменилась команда маркетологов, уволенные ушли в Геос и Аркаду.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:98%, судя по опросу: занизили число заинтересованных в 2 раза.
Но я уверен, что на самом деле о модных МОПах мечтают все, просто не признаются.

Посчитай лучше мой кейс по Глобусу и Замковецкой, ты же аналист.

Не вижу смысла. Ставка фиксируется на 1 год, а мне, чтобы что-то там купить, нужен кредит минимум лет на 15.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:49

  Faceless написав:Хроники ОШ
Случайно на глаза попалось - https://www.work.ua/jobs/3104334/
Кого мы ищем:

человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года

ориентированный на результат

имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью

умеющего и знающего как достигать плана по продажам

любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды

человека не слова — а дела!


Мы гарантируем тебе:

фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.


Это же издевательство.

Непонятно для кого эта вакансия, если простой таксист, уборщик или врозеточник легко имеет 1000-1500баксов в месяц. А тут за те же деньги столько геморроя, да ещё и оплата не гарантирована :? :?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 16:56

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Если раньше мои затраты на повседневные нужды спокойно вмещались в 50тыс, в прошлом году уже было 75тыс, в этом планирую под 100тыс/мес, учитывая разгон инфляции осенью.

Ну на что повседневное здесь можно тратить 100тыс/мес? Ну вот на что? :shock:

Как на что? На онлайн-понты конечно! Куда ж богатойсуке без них?
cat857
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:04

  Вкладчик1234 написав:
  Faceless написав:Хроники ОШ
Случайно на глаза попалось - https://www.work.ua/jobs/3104334/
Кого мы ищем:

человека с опытом управления отделом продаж от 1-го года

ориентированный на результат

имеющего опыт управления или выстраивания дилерской сетью

умеющего и знающего как достигать плана по продажам

любящего продажи, умеющего поселить это чувство в каждого члене команды

человека не слова — а дела!


Мы гарантируем тебе:

фиксированную ставку грн + % от результата. В среднем это от 35 000 грн. в месяц.


Это же издевательство.

Непонятно для кого эта вакансия, если простой таксист, уборщик или врозеточник легко имеет 1000-1500баксов в месяц. А тут за те же деньги столько геморроя, да ещё и оплата не гарантирована :? :?

Кстати да, чёт одноклеточные недодумали. 35 000 для начальника отдела продаж, если простой врозеточник легко 26 000 получает работая не каждый день. :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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