Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:В уютном винтажном ЖК Тампере 3к можно купить гораздо дешевле. Почему? Ведь не "за окружной"?
На Теремках дома начала 90-х улучшеной планировки рядом с метро. А не панельные хрущи без лифта.
Речь была про старт продаж в Республике и цены. КАН будет строить панель без лифтов? Метро куда то денется? Почему там должны быть низкие ценники?
" Natt писал(а): Инвесторы на домике писали, что в Республике после попыток всучить им аццкий неликвид по конским ценникам многие сваливали, морально отхлестав менеджеров котлетой. Заявленной в рекламе цены 17900 никто не видел даже при 100% предоплате. Оранжевый-хит сезона писал(а): Даже 17900 за окружной это просто задница, там па14000 максимум"
Какая же ты несмышлёная, потому что это воздух в полях за окружной.... неужели не понятно?
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zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях? Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский. Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри. Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше? Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Первые две очереди уже получили сертификат соответствия. Дома в процессе передачи в ЖЕК. В апреле приглашают на выдачу ключей. По срокам там все четко, все согласно договора.
Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях? Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский. Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри. Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше? Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Первые две очереди уже получили сертификат соответствия. Дома в процессе передачи в ЖЕК. В апреле приглашают на выдачу ключей. По срокам там все четко, все согласно договора.
Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos