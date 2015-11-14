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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 673674675676

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.

Не может быть. Ведь теплый винтажный хрущик с библиотекой "известный как выбор бывших экспертов" потерял за 2 года не менее 30% в долярах....
Пока кто-то тыкал шаромыгам дули прелесть в Вифлиемскай подешевела на треть, а мечта подорожала на 60 %. :mrgreen:

На этом фоне ожидается новая волна г..неца....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут
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Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59

  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

сейчас потеплеет и все заселятся
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