Alex6 написав:zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.
Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
Не может быть. Ведь теплый винтажный хрущик с библиотекой "известный как выбор бывших экспертов" потерял за 2 года не менее 30% в долярах....
Пока кто-то тыкал шаромыгам дули прелесть в Вифлиемскай подешевела на треть, а мечта подорожала на 60 %.
На этом фоне ожидается новая волна г..неца....