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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 674675676677678>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:35

  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.

Не может быть. Ведь теплый винтажный хрущик с библиотекой "известный как выбор бывших экспертов" потерял за 2 года не менее 30% в долярах....
Пока кто-то тыкал шаромыгам дули прелесть в Вифлиемскай подешевела на треть, а мечта подорожала на 60 %. :mrgreen:

На этом фоне ожидается новая волна г..неца....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:59

  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

сейчас потеплеет и все заселятся
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:17

  airmax78 написав:В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Если вы нищеброд то конечно вам страшно смотреть на ценник тетриса.
На старте продаж какая была цена в тетрисе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:28

  zahar_ написав:
  airmax78 написав:В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Если вы нищеброд то конечно вам страшно смотреть на ценник тетриса.
На старте продаж какая была цена в тетрисе.

Бедность - не порок, Захар. И каждый имеет право хотя бы раз в жизни посетить ОП Тетриса. Я своим воспользовался.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  airmax78 написав:В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Если вы нищеброд то конечно вам страшно смотреть на ценник тетриса.
На старте продаж какая была цена в тетрисе.
Захар, надежда только на вас - вас ценник точно не испугает - просветите и запугайте жалких нищебродов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:43

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  airmax78 написав:В Тетрисе сейчас скидка 16%. Но ценник со скидкой вряд ли кого обрадует.

Если вы нищеброд то конечно вам страшно смотреть на ценник тетриса.
На старте продаж какая была цена в тетрисе.
Захар, надежда только на вас - вас ценник точно не испугает - просветите и запугайте жалких нищебродов

Дык чтобы ехать надо сначала узнать цену на старте продаж. Да и время надо выкроить - это же вам не ОП продаж КТ или ЖК Галактика сходить. Может какая оказия в районе Республики будет разве что.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:45

  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
Не я оценивал.
Оно ж видно тем кто в доме живёт.
В частности там списки есть кто за консьержа заплатил, это к примеру
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:56

  cat857 написав:
  Эгоист написав:
  richbitch написав:Если раньше мои затраты на повседневные нужды спокойно вмещались в 50тыс, в прошлом году уже было 75тыс, в этом планирую под 100тыс/мес, учитывая разгон инфляции осенью.

Ну на что повседневное здесь можно тратить 100тыс/мес? Ну вот на что? :shock:

Как на что? На онлайн-понты конечно! Куда ж богатойсуке без них?



Семье из 4 человек только на еду (не кафе/рестораны, а супермаркет/рынок) уходит тысяч 20 сейчас. Был на выходных на столичном рынке - почти 5000 грн потрачено. Да, на продуктах не экономлю, беру рыбу, икру, сыры и колбасу которая нравится, фермерские отлично едятся.

Заметьте, это без Гудвайна, там ценник автоматом Х2.

Вообще странно слышать про большие затраты, когда все утверждают что уборщица 800грн за уборку квартиры берет, что таксисты по 35000грн/мес зарабатывают, про стоматологов-миллионеров. Кто-то же должен им много платить что-бы оправдывались их заработки.

Про школы в КТ за 15-20килогрн/мес уже забыли? Только неделю назад писали. А КТ - это ипеня, жилье далеко не для миллионеров. А выучить двух детей - уже 30-40килогрн/мес.

Для миллионеров есть школа в НЛ с ценником х3.

Бензином по 32грн тоже никто не заправляется? А если машин несколько?

Одеваться семье нужно? Лего ребенку за 2000грн подарить? Бейблейд за 600грн (вообще хе..ня), а тазик, в котором эти бейблейды запускаются за 1000грн? И как не купить, если дите просит? И у всех одноклассников есть?

Я вообще не понимаю как семье из 4 чел прожить меньше чем на 50000. Это минимум. Это уже поездки на метро и практически отсутствие домашнего персонала. Граница бедности, я бы сказал. Переведем в доллары -это 1880$. Нищебродство по меркам США/ЕС. А у нас - уже средний класс.
Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево". Попробуй проживи семьей в Швейцарии на 22560$/год. Там это бюджет на месяц.
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