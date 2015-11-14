Додано: Нед 25 бер, 2018 19:14

Эгоист написав: richbitch написав: Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево". Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".

Миллионер, видать, гривневый!

Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха. Миллионер, видать, гривневый!Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха.

Не, то реальный долларовый миллионер.Выше я привел пример СВОИХ затрат, а не его.Какой у него семейный бюджет в Киеве я не знаю, но наверняка больше чем 4000$. К тому же он часто по делам мотается в Лондон (там его ребенок учится) и в Грузию (там он проинвестировал в бизнес + ферма по майнингу биткоинов). Сказал что в Украине сейчас в бизнес под дулом пистолета ни копейки не вложит.Купил недавно квартиру в Киеве, но при его деньгах это нельзя назвать серьезной инвестицией. Бабки все за границей.Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.Сейчас очень много таких сидят на чемоданах, из бизнеса в Украине вышли/выходят, кеш за границу.Говорят: "подождем выборов, там посмотрим".Да что тут говорить, даже Гаррик Корогодский продал свой Аквариум, фактически отдал за долги Дрим-таун и пишет книги, пережидает, имея гражданство Израиля и активы там-же.