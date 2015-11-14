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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 675676677678>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотел удалить про бизнесмена из Донецка, но Франт уже процитировал.

Проясню свою позицию: я не против донецких, винницких, киевских, львовских - лишь бы человек был хороший.

Этот мой знакомый уже давно в Киеве живет, да и гражданство ЕС у него уже тоже давно есть, как и недвижимость там. Он гражданин мира. Но живет в Киеве потому что тут реально дешево. В Лондоне на метро прокатиться и кофе в старбаксе, а тут на эти деньги можно в такси приехать в ресторан и хорошо пообедать.

Ну а почему в Киеве сейчас приличному человеку может быть противно жить - так вы и сами знаете.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:05

  zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?

По окуркам... верняк...
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:07

  richbitch написав:Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".

Миллионер, видать, гривневый! :mrgreen:
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха. Зачем платить больше?
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:13

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".

Миллионер, видать, гривневый! :mrgreen:
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха. Зачем платить больше?

лучше съэкономить и кокса купить....
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:14

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".

Миллионер, видать, гривневый! :mrgreen:
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха.


Не, то реальный долларовый миллионер.

Выше я привел пример СВОИХ затрат, а не его.

Какой у него семейный бюджет в Киеве я не знаю, но наверняка больше чем 4000$. К тому же он часто по делам мотается в Лондон (там его ребенок учится) и в Грузию (там он проинвестировал в бизнес + ферма по майнингу биткоинов). Сказал что в Украине сейчас в бизнес под дулом пистолета ни копейки не вложит.

Купил недавно квартиру в Киеве, но при его деньгах это нельзя назвать серьезной инвестицией. Бабки все за границей.

Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Сейчас очень много таких сидят на чемоданах, из бизнеса в Украине вышли/выходят, кеш за границу.

Говорят: "подождем выборов, там посмотрим".

Да что тут говорить, даже Гаррик Корогодский продал свой Аквариум, фактически отдал за долги Дрим-таун и пишет книги, пережидает, имея гражданство Израиля и активы там-же.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:17

  Первый написав:Не может быть. Ведь теплый винтажный хрущик с библиотекой "известный как выбор бывших экспертов" потерял за 2 года не менее 30% в долярах....
Пока кто-то тыкал шаромыгам дули прелесть в Вифлиемскай подешевела на треть,

Таки да. Не захотел "семейный совет" - собственики 3к прелести с кабинетом и библиотекой - резко снижать цены для стимуляции продажи объекта. Что с них возьмёшь - чайники. Им казалось что снизив на 3-4 куе цену семья влетит деньги.
На тех просмотрах что были, похоже, половина "туристов" была.
Спасибо вам первый за заботу. Вы прям как отец родной печётесь о нас.
Не переживайте вы так. Ну не продастся 3к прелесть, так мы её сдавать будем, когда домик за городом построим. И переедем туда на пенсию жить. Участок есть. Всё по флаймену. В пешей доступности от участка - маршрутки на Киев и "рейковий транспорт"
"Все буде добре" "С"
Востаннє редагувалось zahar_ в Нед 25 бер, 2018 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:22

  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

А с Онистратом тусуетесь?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:24

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

А с Онистратом тусуетесь?



Не, с ним не знаком
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28

  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Укро-багатії?
Дарма)))
Вони реально тупі і можуть "заробляти" лише в Росії, Україні, Молдавії та Узбекистанах.
В Європі та Америці - вони зазвичай нездатні заробити більше ЗП місцевого пересічного вантажника чи прибиральниці.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:29

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  Faceless написав:Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут

"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
Не я оценивал.
Оно ж видно тем кто в доме живёт.
В частности там списки есть кто за консьержа заплатил, это к примеру

То что больше стало жить людей в подъезде ваш источник почуствовал материально - за февраль он уже меньше чем 1400 за обогрев мопов платил?
Думаю что и инвесторы-перекупщики отчаявшись продать свою инвестиционную прелесЦ за те деньги что они хотели - решили перейти в ранг арендодателей. И подшаманив немного прелесЦ и обставив её решили выйти на рынок аренды.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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