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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:05
Хотел удалить про бизнесмена из Донецка, но Франт уже процитировал.
Проясню свою позицию: я не против донецких, винницких, киевских, львовских - лишь бы человек был хороший.
Этот мой знакомый уже давно в Киеве живет, да и гражданство ЕС у него уже тоже давно есть, как и недвижимость там. Он гражданин мира. Но живет в Киеве потому что тут реально дешево. В Лондоне на метро прокатиться и кофе в старбаксе, а тут на эти деньги можно в такси приехать в ресторан и хорошо пообедать.
Ну а почему в Киеве сейчас приличному человеку может быть противно жить - так вы и сами знаете.
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richbitch
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:05
zahar_ написав: Faceless написав:
Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут
"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
По окуркам... верняк...
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:07
richbitch написав:
Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".
Миллионер, видать, гривневый!
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха. Зачем платить больше?
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:13
Эгоист написав: richbitch написав:
Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".
Миллионер, видать, гривневый!
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха. Зачем платить больше?
лучше съэкономить и кокса купить....
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:14
Эгоист написав: richbitch написав:
Как мне сказал один знакомый, миллионер из Донецка, живет сейчас в Киеве: "в Украине жить конечно противно, но дешево".
Миллионер, видать, гривневый!
Вы перечислили всё то, что не добавляет никаких ярких красок к жизни. Пересичные тратят на это всё намного меньше, а результат тот же - рутина, бытовуха.
Не, то реальный долларовый миллионер.
Выше я привел пример СВОИХ затрат, а не его.
Какой у него семейный бюджет в Киеве я не знаю, но наверняка больше чем 4000$. К тому же он часто по делам мотается в Лондон (там его ребенок учится) и в Грузию (там он проинвестировал в бизнес + ферма по майнингу биткоинов). Сказал что в Украине сейчас в бизнес под дулом пистолета ни копейки не вложит.
Купил недавно квартиру в Киеве, но при его деньгах это нельзя назвать серьезной инвестицией. Бабки все за границей.
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
Сейчас очень много таких сидят на чемоданах, из бизнеса в Украине вышли/выходят, кеш за границу.
Говорят: "подождем выборов, там посмотрим".
Да что тут говорить, даже Гаррик Корогодский продал свой Аквариум, фактически отдал за долги Дрим-таун и пишет книги, пережидает, имея гражданство Израиля и активы там-же.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:17
Первый написав:
Не может быть. Ведь теплый винтажный хрущик с библиотекой "известный как выбор бывших экспертов" потерял за 2 года не менее 30% в долярах....
Пока кто-то тыкал шаромыгам дули прелесть в Вифлиемскай подешевела на треть,
Таки да. Не захотел "семейный совет" - собственики 3к прелести с кабинетом и библиотекой - резко снижать цены для стимуляции продажи объекта. Что с них возьмёшь - чайники. Им казалось что снизив на 3-4 куе цену семья влетит деньги.
На тех просмотрах что были, похоже, половина "туристов" была.
Спасибо вам первый за заботу. Вы прям как отец родной печётесь о нас.
Не переживайте вы так. Ну не продастся 3к прелесть, так мы её сдавать будем, когда домик за городом построим. И переедем туда на пенсию жить. Участок есть. Всё по флаймену. В пешей доступности от участка - маршрутки на Киев и "рейковий транспорт"
"Все буде добре" "С"
Востаннє редагувалось zahar_
в Нед 25 бер, 2018 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:22
richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
А с Онистратом тусуетесь?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:24
Эгоист написав: richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
А с Онистратом тусуетесь?
Не, с ним не знаком
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:28
richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
Укро-багатії?
Дарма)))
Вони реально тупі і можуть "заробляти" лише в Росії, Україні, Молдавії та Узбекистанах.
В Європі та Америці - вони зазвичай нездатні заробити більше ЗП місцевого пересічного вантажника чи прибиральниці.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:29
Faceless написав: zahar_ написав: Faceless написав:
Кстати, был в гостях в Дубравице. В марте сильно активизировалось заселение. Примерно в 200 квартирах из 300 в подъезде уже живут
"Примерно в 200 квартирах" - кто и как оценивал?
Не я оценивал.
Оно ж видно тем кто в доме живёт.
В частности там списки есть кто за консьержа заплатил, это к примеру
То что больше стало жить людей в подъезде ваш источник почуствовал материально - за февраль он уже меньше чем 1400 за обогрев мопов платил?
Думаю что и инвесторы-перекупщики отчаявшись продать свою инвестиционную прелесЦ за те деньги что они хотели - решили перейти в ранг арендодателей. И подшаманив немного прелесЦ и обставив её решили выйти на рынок аренды.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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