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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 19:33
Frant написав: richbitch написав:
Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.
Укро-багатії?
Дарма)))
Вони реально тупі і можуть "заробляти" лише в Росії, Україні, Молдавії та Узбекистанах.
В Європі та Америці - вони зазвичай нездатні заробити більше ЗП місцевого пересічного вантажника чи прибиральниці.
К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36
richbitch написав:
К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.
Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки!
Востаннє редагувалось Эгоист
в Нед 25 бер, 2018 19:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36
Захар, вам же сказали, это глупости.
Перекуп не пойдет в аренду, это разные бизнеса.
Это все равно что сравнивать автоперекупа и таксиста.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41
Оранжевый-хит сезона написав: Alex6 написав: zahar_ написав:
Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.
Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%
Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:42
Эгоист написав: richbitch написав:
К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.
Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки!
Скажу больше, они в Египет и Турцию за сексом летают. Проблема с прибалтийскими мужчинами там. Но холодно. Я в Испанию хочу таки уехать.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:43
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Alex6 написав:
[quote="4331164:zahar_"]
Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?
Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.
Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.
А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%
Цена на 1K за воздух Варшавского...
март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат[/quote] Спасибо за конкретику.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:43
Эгоист написав: richbitch написав:
К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.
Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки!
Зачем мне гражданство ЕС? Жить там я не планирую, налоги большие и платить их нужно.
Может на старости на пенсии - куплю, но лучше Кипр, там 300 солнечных дней в году, и не дорого.
Или Турция, как акурт рекламирует.
Жизнь в ЕС очень специфическая и имеет свои минусы.
Ехать туда работать на дядю - это одно, делать там бизнес - это другое, жить на пенсии - это третье.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56
Natt написав:
В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в
Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.
на данный момент $825 при 100% оплате, те 1 комнатная ~ $33,5k. этаж выше 2-го
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