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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 676677678679680681>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36

  richbitch написав:К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.

Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки! :shock:
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 25 бер, 2018 19:39, всього редагувалось 3 разів.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Захар, вам же сказали, это глупости.

Перекуп не пойдет в аренду, это разные бизнеса.

Это все равно что сравнивать автоперекупа и таксиста.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:41

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  zahar_ написав:Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.

А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%


Цена на 1K за воздух Варшавского...

март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эгоист написав:
  richbitch написав:К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.

Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки! :shock:
Скажу больше, они в Египет и Турцию за сексом летают. Проблема с прибалтийскими мужчинами там. Но холодно. Я в Испанию хочу таки уехать.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:[quote="4331164:zahar_"]
Что там в ЖК Варшавский - столица всё тулит лохам что у неё ФСЁ выкуплено в первых очередях?
Эти брехуны про "фсё выкуплено" хоть один дом ввели в эксплуатацию и засели в ЖК Варшавский.
Когда "фсё выкуплено" дом строится за полгода - доказано поляченко пилотным домом кгс на гмыри.
Сколько столица мурижит покупателей воздуха первой очереди - 2 года или больше?
Столица уже покупателей первой очереди часом не сделала терпилами?


Первые две очереди уже получили сертификат соответствия.
Дома в процессе передачи в ЖЕК.
В апреле приглашают на выдачу ключей.
По срокам там все четко, все согласно договора.

Ценник на 6-ю очередь +30% в валюте в сравнении с прошлым годом (+60% в валюте с позапрошлым) в состоянии за 1.5-2 года до сдачи.

А можно в конкретных цифрах написать эти +30% и +60%


Цена на 1K за воздух Варшавского...

март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат[/quote] Спасибо за конкретику.
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 25 бер, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:43

  Эгоист написав:
  richbitch написав:К сожалению у меня не было возможности познакомиться с америко-багатиями. Общаюсь с тем, что есть в пределах досягаемости.

Почему в Латвию не едете? Гражданство ЕС за покупку недвиги. Дешево.
А прибалтийские Мальвины - блондинки! :shock:


Зачем мне гражданство ЕС? Жить там я не планирую, налоги большие и платить их нужно.

Может на старости на пенсии - куплю, но лучше Кипр, там 300 солнечных дней в году, и не дорого.

Или Турция, как акурт рекламирует.

Жизнь в ЕС очень специфическая и имеет свои минусы.

Ехать туда работать на дядю - это одно, делать там бизнес - это другое, жить на пенсии - это третье.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 19:56

  Natt написав:В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в :shock: Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.

на данный момент $825 при 100% оплате, те 1 комнатная ~ $33,5k. этаж выше 2-го
lensky
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

lensky написав:
  Natt написав:В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в :shock: Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.

на данный момент $825 при 100% оплате, те 1 комнатная ~ $33,5k. этаж выше 2-го
А что с метро?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:26

  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Так куда сейчас вкладывают деньги богатые люди? Поделитесь наблюдениями.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:46

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Так куда сейчас вкладывают деньги богатые люди? Поделитесь наблюдениями.



Я же сказал- выводят за границу.

Прикол богатого человека, что он уже не гонится за доходностью, его устраивает стабильность.

Например, один купил мини-отель в Италии, возле Бергамо, там очень красиво. Вложил около 8млн евро. Доходность получает примерно 4% годовых. Отель работает он говорил около 120 лет уже, старинный такой :)

Вроде доходность маленькая. Но умножим на 8 млн евро - получаем по 25000 евро/в месяц дохода. На эти деньги можно неплохо жить в том же ЕС и забыть про украинские реалии как про страшный сон.

Ему нужно что-бы он спокойно получал эти 25тыс до конца жизни, а не искать куда вложиться под 30% годовых с риском потерять все.
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