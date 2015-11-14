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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 677678679680681>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:49

  richbitch написав:42% от доходов на оплату компослуг по Украине... Уровень энергетической бедности по Европе 15% от доходов... Это все, что нужно знать о реалиях...


Интересное мнение относительно роста ВВП

https://biz.nv.ua/experts/kyhar/dollaro ... 59956.html
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:50

  richbitch написав:Я же сказал- выводят за границу.

Прикол богатого человека, что он уже не гонится за доходностью, его устраивает стабильность.

Например, один купил мини-отель в Италии, возле Бергамо, там очень красиво. Вложил около 8млн евро. Доходность получает примерно 4% годовых. Отель работает он говорил около 120 лет уже, старинный такой :)

Вроде доходность маленькая. Но умножим на 8 млн евро - получаем по 25000 евро/в месяц дохода. На эти деньги можно неплохо жить в том же ЕС и забыть про украинские реалии как про страшный сон.

Ему нужно что-бы он спокойно получал эти 25тыс до конца жизни, а не искать куда вложиться под 30% годовых с риском потерять все.

8000000/25000/12 = 26,7 лет. Мог бы вообще не вкладывать, а тратить. Сколько там он собрался прожить? Тем более, что это не последние его деньги.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Каждый человек считает на своем уровне экономического развития доход/расход, другими словами, немиллоионерам сложно понять миллионеров.
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 20:58

  p_76 написав:Каждый человек считает на своем уровне экономического развития доход/расход, другими словами, немилоионерам сложно понять миллионеров.

Многие небогатые люди пытаются жить с кешфло, чаще всего, себе в убыток. Это скорее философский и имиджевый вопрос, нежели экономический. Поэтому, размер капитала здесь значения не имеет.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:03

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Так куда сейчас вкладывают деньги богатые люди? Поделитесь наблюдениями.

Из последнего:
Продуктовый Завод в Словакии
Оливковые рощи в Испании
Отель в Швейцарии
Транспортная компания в Польше
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:06

  Iskander написав:
  Эгоист написав:
  richbitch написав:Я стараюсь побольше общаться с богатыми людьми, перенимаю опыт и слежу за их поведением.

Так куда сейчас вкладывают деньги богатые люди? Поделитесь наблюдениями.

Из последнего:
Продуктовый Завод в Словакии
Оливковые рощи в Испании
Отель в Швейцарии
Транспортная компания в Польше

А вариант покупки 10 квартир в Киеве, под аренду, еще кем-нибудь рассматривается? :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот в этом и одна из ментальных разниц, что если богатый может позволить жить часто в минус (при инвестициях), которые должны давать доход через время, то наш бедный, если в минус живет, то для определенного поддержания своего мнимого статуса. Хотя, конечно, это тоже, вроде отходит. Ну в общем, действительно, более философская тема. А богатые вкладывают, все как обычно: акции, недвижимость, бизнесы, вклады. Зависит на каком уровне энергетическом находится.
p_76
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:08

  Эгоист написав:
  richbitch написав:Я же сказал- выводят за границу.

Прикол богатого человека, что он уже не гонится за доходностью, его устраивает стабильность.

Например, один купил мини-отель в Италии, возле Бергамо, там очень красиво. Вложил около 8млн евро. Доходность получает примерно 4% годовых. Отель работает он говорил около 120 лет уже, старинный такой :)

Вроде доходность маленькая. Но умножим на 8 млн евро - получаем по 25000 евро/в месяц дохода. На эти деньги можно неплохо жить в том же ЕС и забыть про украинские реалии как про страшный сон.

Ему нужно что-бы он спокойно получал эти 25тыс до конца жизни, а не искать куда вложиться под 30% годовых с риском потерять все.

8000000/25000/12 = 26,7 лет. Мог бы вообще не вкладывать, а тратить. Сколько там он собрался прожить? Тем более, что это не последние его деньги.


Много моментов.

С отеля у него легальный доход, который не стыдно показать любому финмону.

Доход и цена отеля индексируется на инфляцию. Если вдруг завтра случится ителекзит, то отель перейдет на лиры и будет спокойно работать дальше.

Отель дает социальный статус. Чем занимаешься?
1) владею отелем в Италии
2) нихрена не делаю, меняю по сотке баксов из тумбочки на хлебушек.

Какой ответ лучше?

Отель можно оставить по наследству.
Отель дает легальный повод вида на жительство (в перспективе гражданства).

Отель не спи.ят, как деньги из ячейки или любую собственность в Украине.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:10

Республика
  lensky написав:
  Natt написав:В том и дело, что нет там цен по 18к. Второй этаж - 860 у.е., все, что выше - 920-950 у.е. Я в :shock: Писали, что были еще скидки 8-10% при 100% оплате, но даже с учетом скидок никак 18к не получается.

на данный момент $825 при 100% оплате, те 1 комнатная ~ $33,5k. этаж выше 2-го

Варшавский
  Alex6 написав:Цена на 1K за воздух Варшавского...

март 2016 - 430$ за квадрат
март 2017 - 560$ за квадрат
март 2018 - 720$ за квадрат

Эврика новый дом 36-метровая однушка на 17 этаже 690 уе за метр. 25 тыс за квартиру с минимальной отделкой. Продаются в первые часы продаж с очередями (не очень понятная политика).

Какой комплекс в Киеве лучше приобретать под аренду в среднем сегменте?

Когда за 18-19 года застройщик допродаст оставшиеся несколько домов (навскидку там осталось 3 панельки и 4 монолита) и конкуренция со стороны ОП уйдет, как это отразится на ценах?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:11

  Эгоист написав:
  Iskander написав:Из последнего:
Продуктовый Завод в Словакии
Оливковые рощи в Испании
Отель в Швейцарии
Транспортная компания в Польше

А вариант покупки 10 квартир в Киеве, под аренду, еще кем-нибудь рассматривается? :mrgreen:


10 квартир в Киеве - это для людей на порядок беднее. У кого миллионы - купят отель в Италии. У кого пару сотен тысяч не купит там ничего. А в Киеве - ого-го!
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