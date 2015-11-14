Интересное мнение относительно роста ВВП
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:49
Интересное мнение относительно роста ВВП
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:50
8000000/25000/12 = 26,7 лет. Мог бы вообще не вкладывать, а тратить. Сколько там он собрался прожить? Тем более, что это не последние его деньги.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Каждый человек считает на своем уровне экономического развития доход/расход, другими словами, немиллоионерам сложно понять миллионеров.
Востаннє редагувалось p_76 в Нед 25 бер, 2018 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 бер, 2018 20:58
Многие небогатые люди пытаются жить с кешфло, чаще всего, себе в убыток. Это скорее философский и имиджевый вопрос, нежели экономический. Поэтому, размер капитала здесь значения не имеет.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:03
Из последнего:
Продуктовый Завод в Словакии
Оливковые рощи в Испании
Отель в Швейцарии
Транспортная компания в Польше
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:06
А вариант покупки 10 квартир в Киеве, под аренду, еще кем-нибудь рассматривается?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот в этом и одна из ментальных разниц, что если богатый может позволить жить часто в минус (при инвестициях), которые должны давать доход через время, то наш бедный, если в минус живет, то для определенного поддержания своего мнимого статуса. Хотя, конечно, это тоже, вроде отходит. Ну в общем, действительно, более философская тема. А богатые вкладывают, все как обычно: акции, недвижимость, бизнесы, вклады. Зависит на каком уровне энергетическом находится.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:08
Много моментов.
С отеля у него легальный доход, который не стыдно показать любому финмону.
Доход и цена отеля индексируется на инфляцию. Если вдруг завтра случится ителекзит, то отель перейдет на лиры и будет спокойно работать дальше.
Отель дает социальный статус. Чем занимаешься?
1) владею отелем в Италии
2) нихрена не делаю, меняю по сотке баксов из тумбочки на хлебушек.
Какой ответ лучше?
Отель можно оставить по наследству.
Отель дает легальный повод вида на жительство (в перспективе гражданства).
Отель не спи.ят, как деньги из ячейки или любую собственность в Украине.
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:10
Республика
Варшавский
Эврика новый дом 36-метровая однушка на 17 этаже 690 уе за метр. 25 тыс за квартиру с минимальной отделкой. Продаются в первые часы продаж с очередями (не очень понятная политика).
Какой комплекс в Киеве лучше приобретать под аренду в среднем сегменте?
Когда за 18-19 года застройщик допродаст оставшиеся несколько домов (навскидку там осталось 3 панельки и 4 монолита) и конкуренция со стороны ОП уйдет, как это отразится на ценах?
Додано: Нед 25 бер, 2018 21:11
10 квартир в Киеве - это для людей на порядок беднее. У кого миллионы - купят отель в Италии. У кого пару сотен тысяч не купит там ничего. А в Киеве - ого-го!
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